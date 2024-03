«Friesland» mit dem höchsten Marktanteil seit dem Start vor zehn Jahren

Quotennews

Der Krimi im ZDF schob sich außerdem mehr als deutlich vor die neuste Ausgabe von «Verstehen Sie Spaß?», welche nicht mit den letzten Folgen mithalten konnte.



Gestern präsentierte Barbara Schöneberger die neuste Ausgabe von. Doch diese war nicht nur selbst als Moderatorin und Lockvogel im Einsatz, sondern wurde auch selbst vom eingeweihten Thomas Gottschalk hereingelegt. Doch auch als Lockvogel durfte sie in die Rolle von Botanik-Professorin Dr. Renner schlüpfen und Moderator Dominik Pöll weismachen, dass in seiner Sendung «Wir in Bayern» eine wissenschaftliche Sensation bevorstände. Beatrice Egli erlebte in ihrem Podcast zudem eine Horrorshow.Mitte Dezember hatte die letzte Ausgabe 3,41 Millionen Fernsehende überzeugt und so hohe 14,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,65 Millionen Jüngeren waren zudem bei einer starken Quote von 13,2 Prozent gelandet. Mit 2,79 Millionen Menschen war die Reichweite gestern ein deutliches Stück gesunken. Somit blieben noch gute 13,4 Prozent Marktanteil übrig. Damit war es die schwächste Ausgabe seit dem Sommerfest im vergangenen Juli. Auch die 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen mussten sich mit überzeugenden 12,4 Prozent hinter den letzten beiden Ausgaben einordnen.Auch dem ZDF hatte man somit wenig entgegenzusetzen. Dort wurde die Krimikomödieausgestrahlt. Mit 6,37 Millionen Zuschauern war das Publikum tatsächlich genauso groß wie bei der vorherigen Ausgabe im Dezember des Vorjahres. Allerdings steigerte sich der Marktanteil von zuletzt 23,6 auf gestern hervorragende 27,4 Prozent. Dies bedeute einen neuen Allzeitrekord, denn seit dem Start des Formats 2014 hatte keine der anderen 19 Episoden ein höheres Resultat verbucht. Die 0,39 Millionen Jüngeren mussten sich hingegen mit guten 8,5 Prozent Marktanteil zufriedengeben.