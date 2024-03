Filmprogramm der Privaten erreicht nur mäßige Resultate

Quotennews

Weder Sat.1, VOX oder RTLZWEI überzeugten gestern mit ihrem Spielfilmprogramm so richtig. Auf allen der drei Sender reichten die Filme nur für maue bis annehmbare Resultate.



ProSieben führte die gestrige Primetime der privaten Sender an, RTL reihte sich mit annehmbaren Resultaten dahinter ein, doch für die restlichen Sender war nicht mehr allzu viel drin. Sat.1 setzte auf die Free-TV-Premiere von, welche mit 0,59 Millionen Fernsehenden bei mageren 2,6 Prozent hängenblieb. Die 0,24 Millionen Jüngeren landeten bei akzeptablen 5,2 Prozent. Es folgte die Komödiemit 0,40 Millionen Interessenten, welche nun magere 2,9 Prozent Marktanteil einfuhren. Die 0,14 Millionen Umworbenen fielen auf ausbaufähige 4,2 Prozent zurück.VOX schnitt dagegen mit dem Fantasyfilm «Das Haus der geheimnisvollen Uhren» ► etwas besser ab und bewegte 0,68 Millionen Neugierige zum Einschalten. Dennoch blieb man bei niedrigen 3,07 Prozent Marktanteil hängen. Die 0,22 Millionen Werberelevanten verbuchten mäßige 4,8 Prozent. Es folgte der Actionkrimimit einem Publikum von 0,59 Millionen Menschen. Hierfür stieg die Quote auf annehmbare 3,7 Prozent an. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich solide 6,3 Prozent Marktanteil.Mit der Science-Fiction-Komödieversuchte RTLZWEI sein Glück. Die 0,42 Millionen Zusehenden brachten es auf akzeptable 1,9 Prozent Marktanteil. Die 0,11 Millionen Jüngeren kamen nicht über maue 2,4 Prozent Marktanteil hinaus. Mit der Komödielandete man bei 0,35 Millionen Fernsehenden mit 2,5 Prozent Marktanteil dann zumindest im Senderschnitt. Bei erneut 0,11 Millionen Umworbenen war eine Steigerung auf passable 3,4 Prozent möglich.