«Die Geissens» am Feiertag etwas schwächer als üblich

Quotennews

In den frühen Morgenstunden funktionierte «Der Trödeltrupp» ausgesprochen gut. Nur die eingebauten Infomercials zerstörten das schöne Quoten-Bild.

Während fast alle Sender am zweiten Osterfeiertag auf ihre Regelprogramm verzichteten, hielt RTLZWEI eisern an selbigen fest. In der Primetime präsentierte der Grünwalder Sender zwei neue Folgen von. Nachdem die Doku-Soap mit Robert und Carmen Geiss im März nur zweimal weniger als 700.000 Zuschauer eingefahren hatte, musste man sich am 1. April zu Beginn der Primetime mit 0,68 Millionen Zuschauern begnügen. Statt der üblichen Reichweitensteigerung zur zweiten Folge des Abends sank das Interesse ab 21:15 Uhr auf 0,63 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil von 2,4 auf solide 2,3 Prozent fiel.Auch in der Zielgruppe lief es nicht ganz so gut wie zuletzt. Während Mitte März bis zu 9,3 Prozent Marktanteil möglich waren, verzeichnete RTLZWEI diesmal 5,3 und 4,6 Prozent bei den Umworbenen. Es schalteten zunächst 0,31 Millionen Zuschauer ein, danach blieben noch 0,27 Millionen dran. Die Zweitverwertung vonmarkierte ab 22:15 Uhr 0,40 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 2,0 respektive 3,8 Prozent.Ganz auf Feiertagsprogramm verzichtete RTLZWEI aber nicht. Am frühen Morgen ging es mit einer ausgiebigen Sendestrecke vonlos. Ab 5:30 Uhr verbuchte man bereits gute 5,8 Prozent, eine knappe Stunde später waren sogar 9,7 Prozent drin. In der 7-Uhr-Stunde sank der Wert auf weiterhin ansprechende 4,6 Prozent. Die beiden weiteren Episoden, die jeweils von Infomercials unterbrochen waren, holten zwischen 8:15 und 10:12 Uhr nur 2,1 und 2,0 Prozent. Zwei weiteren Folgen sorgten bis 14:17 Uhr für 7,8 und 5,1 Prozent. Am Nachmittag präsentierte man dann noch drei-Folgen, die für 3,3 und zweimal 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut waren.