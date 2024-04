«Greys Anatomy» bekommt eine 21. Staffel

US-Fernsehen

Ellen Pompeo ist weiterhin mit an Bord, wenn auch nicht in allen Folgen.

, 2007 mit dem Golden Globe Award als beste Dramaserie ausgezeichnet und für mehrere Emmys nominiert, unter anderem als beste Dramaserie, gilt als eine der großen Fernsehserien unserer Zeit. Das hochspannende Medizindrama, das sich dem Ende seiner 20. Staffel nähert, begleitet ein Team von Ärzten am Grey Sloan Memorial, die täglich mit Entscheidungen über Leben und Tod konfrontiert sind. Sie suchen Trost bei einander und manchmal mehr als nur Freundschaft. Gemeinsam entdecken sie, dass weder die Medizin noch Beziehungen schwarz oder weiß sind.Die aktuelle Staffel umfasst wegen des Autorenstreiks nur zehn statt 20 Folgen. Eine Verlängerung war bereits im Vorfeld in trockenen Tüchern. Im linearen Fernsehen erreichten die drei ausgestrahlten Geschichten allerdings nur Reichweiten zwischen 3,26 und 6,62 Millionen Zuschauern.Obwohl Ellen Pompeo nicht mehr in allen Episoden zu sehen ist, gehört sie nach wie vor zu den Hauptdarstellern der Serie. Von der ursprünglichen Besetzung sind nur noch Chandra Wilson und James Pickens Jr. übrig. Sandra Oh schied nach zehn Staffeln aus, Katherine Heighl nach sechs Staffeln. T.R. Knight verließ die Serie nach fünf Staffeln. Justin Chambers blieb bis zum Ende der 16. Staffel wurden fünf neue Schauspieler eingeführt.