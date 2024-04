«The Masked Singer»: ProSieben lüftet jede Woche dieselbe Maske

TV-News

Der Clou an der Neuerung: Jede Woche steckt unter dem Kostüm des „Mysteriums“ ein anderer Promi.

ProSieben hat mehrere Neuerungen für die am Samstag, 6. April, startende Staffel vonangekündigt. Neben den bereits angekündigten Kostümen der „Zuckerwatte“, des „Robodogs“, dem „Krokodil“ und der „Couchpotato“ wird auch das „Mysterium“ auf der Bühne auftreten. Darunter steckt jedoch nicht Woche für Woche ein und derselbe Promi, sondern immer ein anderer. Moderator Matthias Opdenhövel wird dann in jeder Woche den darunter steckenden Star bitten sich zu zeigen, sodass es in jeder Woche zu einer Enthüllung des Mysteriums kommt. Darüber hinaus wird in jeder Sendung eine Maske aus dem Wettbewerb gelüftet. So gibt es jeden Samstag zwei Demaskierungen. Insgesamt werden – inklusive Finale – 14 Stars enttarnt.Neben der TV-Ausstrahlung möchte ProSieben in der zehnten Staffel erstmals auch alle Zuschauer auf dem heimischen Sofa barrierefrei ansprechen. Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ProSieben gibt es zum ersten Mal auf Joyn einen extra «The Masked Singer»-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performances. Den gleichen Service bietet aktuell auch Sat.1 bei der aktuellen «The Voice Kids»-Staffel an (Quotenmeter berichtete). Zusätzlich bietet ProSieben Live-Untertitel auf Teletextseite 149 und Live-Audiodeskription in der App an.Während Matthias Opdenhövel wie gewohnt durch die Show-Produktion von Endemol Shine Germany führt, wird es am Ratepult personelle Wechsel geben. Ruth Moschner ist nicht mehr Teil des Rateteams, stattdessen versucht Palina Rojinski den Hinweisen auf die Schliche zu kommen. An ihrer Seite nimmt Rick Kavanian Platz, der zum Ende vergangenen Staffel bereits diese Aufgabe von Alvaro Soler übernommen hatte. Unterstützung bekommen die Beiden von einem wöchentlich wechselnden Rategast, in der ersten Sendung ist es Max Giesinger. Der Musiker war in der ersten Staffel fester Bestandteil des Rateteams und feiert jetzt sein Comeback.