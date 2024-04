Netflix dreht neue «Love on the Spectrum»-Folgen

US-Fernsehen

Die Reality-Show dreht sich um Menschen mit Autismus.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ dreht Netflix eine dritte Runde der amerikanischen Version von. Die zweite Staffel der Reality-Show debütierte erst Ende Januar 2024 und erhielt positives Feedback von Presse und Zuschauern. In der Show ist Jennifer Cook O’Toole als Beziehungsexpertin zu sehen.Die US-Produktion wird von Nortern Pictures hergestellt und von Karina Holden und Cian O’Clery produziert. «Love on the Spectrum» ist eine Reality-TV-Show, die Menschen auf dem autistischen Spektrum dabei begleitet, die Welt der Partnersuche zu erkunden.Neben der Filmpremiere feierte Netflix auch den Autism Acceptance Month im April. In Zusammenarbeit mit der Autism Society of America stellte das Unternehmen Ressourcen und unterstützende Erfahrungen zur Verfügung, um auf die Bedeutung von Verständnis und Unterstützung für die Autismus-Gemeinschaft aufmerksam zu machen.