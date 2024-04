Saarbrücken überzeugt 6,25 Millionen Zuschauer

Quotennews

Im DFB-Pokal-Halbfinale musste der Underdog gegen den Zweitligisten und Lokalrivalen Kaiserslautern antreten.

Mitte August bezwang der 1. FC Saarbrücken, aktuell spielberechtigt in der 3. Liga, den Zweitligisten Karlsruher SC (2:1), ehe man am 1. November 2023 den FC Bayern München (2:1) vor 5,61 Millionen TV-Zuschauern aus dem DFB-Pokal rauswarf. Im Achtelfinale schlug man den SC Paderborn (3:1) und in der zweiten Ansetzung gewann man gegen Borussia Mönchengladbach vor 5,15 Millionen Zuschauern. Am Dienstagabend sahen nun 6,25 Millionen Zuschauer den Sieg von Kaiserslautern. Die Live-Partie schnappte sich 25,7 Prozent Marktanteil. Zu den jüngeren Zuschauern zählten 1,59 Millionen, das bedeutete 31,2 Prozent.Die von Alexander Bommes gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger präsentierten Vor-, Zwischen und Nachberichte holten im Schnitt 4,02 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil wurde auf 17,7 Prozent beziffert. Die Berichte aus Saarbrücken sicherten sich 0,96 Millionen junge Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 21,5 Prozent. Die fünfminütigensahen gegen 21.35 Uhr 4,96 Millionen Zuschauer, Julia-Niharika Sen verbuchte 19,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 1,33 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 24,9 Prozent.Der 90-minütige Dokumentarfilm von «Report München»,, sahen ab 23.00 Uhr noch 1,22 Millionen Zuschauer. Die Arbeit von Oliver Mayer-Rüth und Benedikt Nabben verfolgten 8,9 Prozent der Zuschauer. Die Sendung über den in Israel geborenen Sohn einer palästinensischen Familie, der inzwischen gegen Antisemitismus und Extremismus kämpft, verbuchte 0,29 Millionen junge Menschen und fuhr guten 10,6 Prozent Marktanteil ein.