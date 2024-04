Primetime-Check

6,52 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Bremer «Tatort», wie viele entschieden sich für die «Nord Nord Mord»-Wiederholung im ZDF? Konnte das zweite «Wer wird Millionär?»-Osterspecial überzeugen?

Das Erste gewann den Ostermontag mit dem fünftendes Kommissaren-Duos Moormann und Selb. 6,52 Millionen Zuschauer entschieden sich für „Angst im Dunkeln“, der einen Marktanteil von 23,0 Prozent einfuhr. Beim jungen Publikum verzeichnete die blaue Eins 19,4 Prozent Marktanteil. Im Anschluss gingen zwei finalen Episoden vonauf Sendung, die auf 1,97 und 1,36 Millionen Zuschauer zurückfielen. Die Marktanteile wurden zwischen 21:45 und 23:10 Uhr auf 8,0 und 6,9 Prozent bei allen sowie 3,4 und 1,5 Prozent bei den Jüngeren beziffert.Das ZDF schickte im Gegenprogramm die Krimi-Wiederholungins Rennen. Der 90-Minüter von 2022 erreichte 4,43 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent. Dasinformierte danach 4,14 Millionen Interessierte, die für 15,9 Prozent standen. Beim jungen Publikum stieg das Ergebnis von 5,4 auf 9,0 Prozent Marktanteil.sorgte ab 22:00 Uhr für 2,17 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 11,1 respektive 6,2 Prozent.Erfolgreichster Privatsender wurde RTL mit dem zweiten Teil des Oster-Specials von. Die rund vierstündige Quizshow markierte 3,54 Millionen Zuschauer (Vortag: 3,23 Mio.) sowie Marktanteile von 15,9 Prozent (Vortag: 15,7%) auf dem Gesamtmarkt und 13,7 Prozent in der Zielgruppe (Vortag: 16,0%). «Das perfekte Geheimnis» ► spülte 1,05 Millionen Zuschauer zu Sat.1 . Der Bällchensender zählte ab 22:35 Uhr noch 0,30 Millionen Zuschauer bei. Die Marktanteile bei den Umworbenen bewegten sich bei guten 9,5 und katastrophalen 2,2 Prozent. ProSieben erfreute sich an 1,60 Millionen Zuschauern, dienicht verpassen wollten. Der Marvel-Hit kam auf 13,5 Prozent in der Zielgruppe.Auch VOX und Kabel Eins setzten auf Filme, allerdings aus längst vergangenen Jahrzehnten. VOX erreichte mit0,97 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent bei den Jüngeren. Kabel Eins verbuchte mit Kevin Costner als1,11 Millionen TV-Zuschauer. Es stand ein Marktanteil von 5,6 Prozent zu Buche. Regelprogramm präsentierte derweil RTLZWEI mit zwei-Folgen, die auf 0,68 und 0,64 Millionen Zuschauer kamen. Die Erstausstrahlungen fuhren 5,3 und 4,6 Prozent beim werberelevanten Publikum ein.