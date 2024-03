«40 Jahre RTL Comedy» lässt Luft nach oben

Quotennews

Annehmbare Resultate brachte die Jubiläumsshow bei RTL gestern ein. Der Sender hatte sich vermutlich etwas mehr erhofft.



In der Showblickte Moderator Oliver Geissen gestern mit zahlreichen Gästen im Duisburger Theater am Marientor auf die Comedyshow und -serien des Senders zurück. RTL erblickte am 2. Januar 1982 das Licht der Welt und setzte von Anfang an auf Comedyformate. Erinnert wurde an Sendungen wie «Alles Nichts Oder», «RTL Samstag Nacht», «Nikola» oder «Ritas Welt». An diesem bunten Abend mit Live-Auftritten, Talks und Spielen waren beispielsweise Ilka Bessin, Chris Tall, Mario Barth, Wigald Boning, Atze Schröder und Tahnee zu Gast.Mit diesem Programm bewegte der Sender gestern zur Primetime 1,26 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Bei den annehmbaren 6,3 Prozent Marktanteil war somit noch etwas Luft nach oben. Zudem musste man sich somit hinter «Schlag den Star» bei ProSieben einordnen. Etwas besser lief es in der Zielgruppe, welche mit 0,47 Millionen Jüngeren vertreten war. Hier landete man mit guten 11,1 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Allerdings musste man sich auch hier der ProSieben-Konkurrenz geschlagen geben.Passend zu Thema Comedy wiederholte der Sender im Anschluss ab 23.45 Uhr die Comedyshowaus dem Jahr 2016. Mit diesem Programm verkleinerte sich das Publikum jedoch deutlich auf 0,40 Millionen Menschen. Das Resultat war eine maue Quote von 4,9 Prozent. Die 0,19 Millionen Umworbenen kamen zumindest noch auf passable 9,0 Prozent Marktanteil.