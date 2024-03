Sai Del Silva kommt zu «Housewives»

US-Fernsehen

Bravo gibt die Rückkehr der Darsteller für «The Real Housewives of New York City» bekannt.

Nach einem erfolgreichen ersten Biss aus dem Big Apple werden alle sechs Damen von Bravosfür Staffel 15 zurückkehren, darunter Sai De Silva, Ubah Hassan, Erin Lichy, Jenna Lyons, Jessel Taank und Brynn Whitfield. Die 14. Staffel von «The Real Housewives of New York City» konnte in der Zielgruppe der 18-49-Jährigen gegenüber der vorherigen Staffel zulegen, wobei die Premiere im Juli 2023 die meistgesehene Folge der Serie seit drei Jahren war.«The Real Housewives of New York City» wird von Shed Media produziert, wobei Lisa Shannon, Lauren Volonakis und Anne Swan als ausführende Produzenten fungieren. Andy Cohen ist ebenfalls ausführender Produzent. Eric Fuller und Alfonso Rosales sind Co-Produzenten.Der Fernsehsender Bravo hat mit der 14. Staffel das gesamte Team ausgetauscht. Im März 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Showrunner nach der negativen Resonanz auf die dreizehnte Staffel die Entscheidung getroffen hatten, die Serie für die vierzehnte Staffel "höchstwahrscheinlich" neu zu besetzen.