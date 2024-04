Neue «The Circle»-Folgen gibt es ab Mitte April

US-Fernsehen

Das große Finale wird am 8. Mai ausgestrahlt. Der Streamingdienst Netflix hat 13 Episoden produzieren lassen.

Die beliebte Reality-Show «The Circle» ► kehrt mit einer brandneuen Staffel zurück, und die Fans können es kaum erwarten, wieder in das faszinierende Spiel einzutauchen. Netflix hat gerade den offiziellen Trailer für die sechste Staffel veröffentlicht, und er verspricht eine aufregende Mischung aus Intrigen, Verbindungen und Chaos. In der kommenden Staffel von «The Circle» erwartet die Zuschauer eine frische Kulisse, neue Wendungen und das bewährte Spielprinzip. Catfish, also Spieler, die sich online als jemand anderes ausgeben, um zu manipulieren, sowie authentische Verbindungen und unvorhersehbare Ereignisse sorgen für Spannung.Die Spieler, die in dieser Staffel um den begehrten Titel und die finanzielle Belohnung kämpfen, sind bereits bekanntgegeben worden. Darunter sind bekannte Namen wie Autumn, Brandon alias Olivia, Caress alias Paul, Cassie, Jordan alias Big J, Kyle, Lauren, Myles, Quori-Tyler ("QT") und Steffi. Und noch ein weiterer Teilnehmer tritt in die Arena: Max. Doch Max ist kein gewöhnlicher Kandidat - es handelt sich um künstliche Intelligenz, die sich als Mensch tarnt. Kann dieser Chatbot die anderen Spieler überzeugen, dass es einer von ihnen ist?Die sechste Staffel von «The Circle» ► wird am 17. April 2024 ihre Premiere feiern. Die Episoden werden wöchentlich auf Netflix veröffentlicht, wobei verschiedene Phasen des Wettbewerbs über insgesamt 13 einstündige Folgen verteilt sind. Die Produktion der Show liegt in den Händen von Studio Lambert.