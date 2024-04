Quotencheck

Fast vier Millionen Zuschauer sahen die Übertragungen, die in der vergangenen Saison immer auf das Wochenende fielen.

Am Sonntag, den 3. Dezember 2023, startete um 14.00 Uhr die meist halbstündige Übertragung Biathlon-Verfolgung der Frauen über zehn Kilometer. Den ersten Sieg schnappte sich die Französin Lou Jeanmonnot und 3,62 Millionen Zuschauer schauten ihr in Östersund zu. Der Marktanteil lag bei spitzenmäßigen 27,1 Prozent. 0,57 Millionen junge Zuschauer sorgten für einen starken Marktanteil von 18,8 Prozent.Eine Woche später waren 3,45 Millionen Menschen beim Sieg der Schwedin Elvira Öberg dabei, der Marktanteil lag bei 27,7 Prozent. Die Samstagübertragung um 14.40 Uhr reichte für 0,52 Millionen junge Menschen, die für 20,1 Prozent Marktanteil standen. Im schweizerischen Lenzerheide hieß die Gewinnern Justine Braisaz-Bouchet, deren Wettkampf 3,18 Millionen Zuschauer sahen. Der Marktanteil kurz vor Weihnachten belief sich auf tolle 30,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte das ZDF 0,50 Millionen und 22,9 Prozent.Anfang Januar begann in Oberhof das Verfolgungsrennen. Die Französin Julia Simon setzte sich an die Spitze, auch die Reichweiten legten zu. Am Samstagnachmittag schalteten 4,42 Millionen Zuschauer ein und bescherten dem Wintersport 31,5 Prozent. Mit 0,82 Millionen Zuschauern wurde das beste Verfolgungsergebnis der Saison erzielt, der Marktanteil lag bei sensationellen 27,9 Prozent. In Ruhrpolding machte die Italienerin Lisa Vittozzi das Rennen und sicherte sich die Goldmedaille, 4,26 Millionen Zuschauer sorgten für starke 30,5 Prozent Marktanteil. 0,73 Millionen Jüngere sorgten für 23,3 Prozent.Simon hieß auch die Siegerin der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto. Die Übertragung sahen 4,08 Millionen Zuschauer, die für 27,0 Prozent sorgten. Bei den Jungen waren es nur noch 0,55 Millionen, die für 17,8 Prozent sorgten. Etwas enttäuschend waren die Übertragungen aus Nordamerika. Der erst um 17.00 Uhr ausgestrahlte Übertragungen aus Soldier Hollow fiel auf 3,51 Millionen Zuschauer und 21,0 Prozent zurück. 0,48 Millionen junge Zuschauer sorgten für 14,7 Prozent.Am 16. März musste das Verfolgungsrennen am Samstag gegen die «Sportschau» im Ersten antreten. 2,68 Millionen Menschen verfolgten das Rennen aus dem kanadischen Camore, das immerhin auf 16,5 Prozent kam. Doch mit 0,25 Millionen jungen Zuschauern und 8,8 Prozent war das Ergebnis immer noch deutlich über dem Senderschnitt.Im Durchschnitt erreichten Das Erste und das ZDF mit der Übertragung der 47. Biathlon-Rennserie 3,65 Millionen Zuschauer, die Frauen im 10-Kilometer-Verfolgungs-Rennen brachten es auf 26,5 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,55 Millionen, die acht Rennen verbuchten einen himmlischen Wert von 19,3 Prozent.