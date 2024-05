Kurt Krömer kommt zu ProSieben

TV-News

Zusammen mit Nina Chuba und Tommi Schmitt spielt Joachim Winterscheidt eine neue Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?».

Im Herbst möchte ProSieben achte Staffel vonausstrahlen, die Produktionsfirma Florida Entertainment hat nun drei Teilnehmer gefunden. Musikerin Nina Schuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt werden abwechselnd mit einem Zuschauerkandidat zocken. Sechs neue Folgen lässt ProSieben seit Freitag in Berlin produzieren.In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer, Punkte zu sammeln. Nach jeder Gewinnstufe scheidet eine Kandidatin bzw. ein Kandidat aus. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und ist dazu berechtigt, die nächste Folge nach den eigenen Vorstellungen zu moderieren und zu gestalten. Dann kämpft Winterscheidt dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird von Katrin Bauerfeind moderiert.Joko Winterscheidt: "Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen."