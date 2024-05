Tour de France teilt sich Sendeplatz

TV-News

Gleichzeitig finden die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften statt.

Der Niedersächsischer Leichtathletik-Verband veranstaltet in diesem Jahr in Braunschweig die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig. Am Freitag ist keine Übertragung geplant, aber am Samstag, den 30. Juni 2024, geht Claus Lufen im Ersten mit seinen zahlreichen Kollegen auf Sendung. Unter anderem ist Speerwurf, Hochsprung, Weitsprung der Männer sowie Diskurswurf, Hürden und Dreisprung der Frauen geplant.Die Übertragung beginnt um 14.05 Uhr, um 15.50 Uhr wird zu Michael Antwerpes nach Rimini geschalten. Dort startet die erste Etappe der Tour die France, die bis zum 2. Juli in Italien unterwegs ist. Aufgrund der Olympischen Sommerspiele in Paris endet diesjährige Fahrradtour nicht in Paris, sondern in Nizza. Bis 18.00 Uhr bleit Sport im Programm, ehe «Wapo Duisburg» wiederholt wird. Es kann aber durchaus vorkommen, dass die Folgen durch Livesport geopfert werden.Bereits um 12.50 Uhr strahlt Das Erste aus. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist die zweite Etappe zu sehen, die bis 17.45 Uhr ausgestrahlt werden soll. Das Erste verzichtet an diesem Tag auf zahlreiche Specials, weil dort Füll-Material eingefügt wurde. An diesem Wochenende starten nämlich die Viertelfinal-Partien der Heim-Europameisterschaft. Leichtathletik geht im Übrigen am Sonntag aus Braunschweig weiter. Bereits ab 10.30 Uhr meldet sich das ZDF online, um 15.00 Uhr sendet man im ZDF.