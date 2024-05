«Dexter: Original Sin» mit Christian Slater

US-Fernsehen

Auch Patrick Gibson und Molly Brown spielen im dem Prequel mit.

Paramount+ und Showtime haben heute die Besetzung der neuen Original-Dramaseriebekannt gegeben. Patrick Gibson («Shadow and Bone») wird die titelgebende Rolle des Dexter Morgan spielen; der Golden Globe-Gewinner Christian Slater («Mr. Robot») wird Harry Morgan, Dexters Adoptivvater und Detective der Mordkommission, spielen; und Molly Brown («Senior Year») wird Dexters jüngere Schwester, Debra Morgan, verkörpern. Der für den Emmy nominierte Clyde Phillips («Nurse Jackie») wird als Showrunner und ausführender Produzent zurückkehren. Dieser neue 10-teilige Thriller spielt 15 Jahre, bevor die Zuschauer Dexter in der Serie «Dexter» zum ersten Mal begegneten, und erzählt die Geschichte von Amerikas beliebtestem Serienmörder... in Ausbildung.«Dexter: Original Sin» spielt im Jahr 1991 in Miami und folgt Dexter (Gibson) auf seinem Weg vom Studenten zum rächenden Serienmörder. Als er seinen blutrünstigen Drang nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters Harry (Slater) nimmt er einen Kodex an, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdient haben, aus der Gesellschaft entfernt zu werden, ohne auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu landen. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum bei der Miami Metro Police Department beginnt.Slater wurde für seine Rolle in «Mr. Robot» mit dem Golden Globe und dem Critics Choice Award ausgezeichnet und mehrfach nominiert. Zu seinen weiteren Formaten gehören «Dr. Death», für den er eine Critics Choice Nominierung erhielt, «Dirty John» und «Nymphomaniac» sowie die Kultklassiker «True Romance» und «Heathers». Derzeit spielt Slater in Jerry Seinfelds Regiedebüt «Unfrosted» und «The Spiderwick Chronicles» mit.