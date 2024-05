«Wild Cards» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Serie mit Vanessa Morgan und Giacomo Gianiotti kehrt 2025 mit 13 Folgen zurück.

The CW Network hat in Zusammenarbeit mit CBC bekannt gegeben, dass die Erfolgsseriefür eine zweite Staffel mit 13 Episoden verlängert wurde. Die Serie mit Vanessa Morgan («Riverdale») und Giacomo Gianniotti («Grey's Anatomy») in den Hauptrollen ist laut Nielsen die Nummer 1 unter den neuen Serien des Senders im Jahr 2024, was die Gesamtzuschauerzahlen angeht.„Wir sind begeistert, eine zweite Staffel der Erfolgsserie «Wild Cards» von The CW zu bestellen“, sagte Liz Wise Lyall, Head of Scripted Programming, The CW Network. „«Wild Cards» hat die Vorstellungskraft unserer Zuschauer dank der mitreißenden Geschichte und der knisternden Chemie zwischen Vanessa und Giacomo eindeutig erobert. Wir sind zuversichtlich, dass «Wild Cards» die Art von intelligentem und sexy Blue-Sky-Drama ist, das sein Publikum über Jahre hinweg kontinuierlich aufbauen kann.“„Wir freuen uns, bei «Wild Cards» erneut mit The CW zusammenzuarbeiten, um auf der ersten Staffel aufzubauen, die das Publikum auf beiden Seiten der Grenze in ihren Bann gezogen hat“, sagte Sally Catto, General Manager, Entertainment, Factual and Sports, CBC. „CBC ist bestrebt, kanadische Talente und Geschichten auf einer internationalen Bühne zu präsentieren, und unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie The CW trägt dazu bei, diese Bemühungen zu verstärken. Wir freuen uns auf die neue Staffel und können es kaum erwarten, dass die Zuschauer wieder in die aufregende Welt von «Wild Cards» eintauchen.“«Wild Cards» ist eine Krimiserie mit einer komödiantischen Note, die das ungleiche Duo des buchstabengetreuen, sardonischen Cops Cole Ellis (Giacomo Gianniotti) und der temperamentvollen, cleveren Betrügerin Max Mitchell (Vanessa Morgan) begleitet. Die beiden sind Partner, und jeder setzt seine einzigartigen Fähigkeiten ein, um Verbrechen aufzuklären. Für Ellis bedeutet das hartgesottene, schuhlederne Polizeiarbeit; für Max bedeutet es Akzente, Verkleidungen, Intrigen und im Allgemeinen das Anfreunden mit jedem, der in Sichtweite ist, während sie Ellis in den Wahnsinn treibt. Nach dem Cliffhanger von Staffel 1 war Ellis kurz davor, Max für den Raub eines 33-Millionen-Dollar-Juwels zu verhaften, aber seine Gefühle des Verrats werden durch eine bahnbrechende Enthüllung von Max verdrängt: Sie hat die Identität des Mörders seines Bruders erfahren.