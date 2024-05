Alessia & Co ziehen nach Bocholt

TV-News

Die Dreharbeiten beginnen: RTL teilte mit, welche Prominenten ins «Sommerhaus der Stars» ziehen.

Der Fernsehsender RTL hat die Prominenten bekannt gegeben, die in der siebten Staffel vonnach Bocholt-Barlo ziehen. Schauspieler Raúl Richter (37), bekannt aus der deutschen Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», und seine Partnerin Vanessa Schmitt (28) stellen sich gemeinsam den Herausforderungen. TV-Sternchen Alessia Herren (22), die Tochter des verstorbenen Schlagerstars Willi Herren, tritt mit ihrem Partner Can (27) an. Das Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34), bekannt aus «Germany’s Next Topmodel», kämpft zusammen mit ihrem Freund Jakob (39) um den Titel.Die Designerin Sarah Kern (55) wird von ihrem jüngeren Partner Tobias Pankow (38) unterstützt. Reality-Ikone Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sind aus verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und sorgen für reichlich Drama und Unterhaltung. Model Theresia Fischer (31), ebenfalls aus «Germany’s Next Topmodel» bekannt, bringt frischen Wind ins «Sommerhaus» und sorgt mit ihrem deutlich älteren Partner Stefan Kleiser (57) für Gesprächsstoff. Die illustre Runde wird durch die Reality-Personality Gloria Glumac (31) und ihren Freund Michael (32) sowie den Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und seine Partnerin Emma Fernlund (23) komplettiert.Es stellt sich die Frage, welches Paar erfolgreich allen Widrigkeiten im «Sommerhaus» trotzen wird. Welche unerwarteten Allianzen werden sich bilden und welche aberwitzigen Streitereien werden entstehen? Diese und weitere Aspekte werden wie gewohnt im Spätsommer auf RTL und RTL+ präsentiert. «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare», Staffel 9, wird von Seapoint Productions produziert.