RTLZWEI blickt auf die Fußball-Hits

TV-News

In einem neuen Special sind Thomas Hässler, Stefan Effenberg und Martina Voss-Tecklenburg dabei.

Die in Grünwald ansässige Fernsehstation RTLZWEI strahlt am Donnerstag, den 6. Juni 2024, um 20.15 Uhraus. Die Sendung kommt demzufolge acht Tage vor dem Anpfiff zwischen Deutschland und Schottland in der Arena des FC Bayern Münchens.Die Ausstrahlung von Spielen durch die Fernsehstation ist nicht vorgesehen, jedoch widmet man sich im Vorfeld der Präsentation von Fußball-Hits. Im Jahr 1996 haben die englischen Fußballfans einen Ohrwurm geschaffen, der möglicherweise zu den bekanntesten und beliebtesten Fußballhits zählt. Der Titel „Three Lions” oder auch „Football’s Coming Home” wird nicht nur von den englischen Fans zum Besten gegeben. Innerhalb der globalen Fußballgemeinde wird der Song mit dem Turnier von 1996 assoziiert, bei dem Deutschland den Titel des Europameisters errang.In der Sendung «Pop Giganten» werden diesmal die Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski und Thomas Häßler zu Wort kommen. Sie werden dabei von den EM-Botschaftern Gerald Asamoah und der Weltmeistertrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterstützt. Die Expertenrunde wird zudem durch das Promi-Paar Claudia und Stefan Effenberg sowie durch die Moderatorin Nova Meierhenrich zusammen mit dem Musikproduzenten Alex Christensen ergänzt.