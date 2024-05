Disney kürzt das TV-Budget

Wirtschaft

Obwohl ABC noch immer die Cashcow des Unternehmens ist, will man Gelder verschieben.

Disney-Chef Bob Iger hat angekündigt, dass das Unternehmen angesichts der Schrumpfung des traditionellen Pay-TV-Universums die Programmgestaltung für lineare Unterhaltungsfernsehsender reduzieren will. Gleichzeitig sollen laut „Variety“ die Gesamtausgaben amortisiert werden.Die Strategie bestehe darin, „unsere Investitionen in Inhalte, die speziell für diese traditionellen Sender bestimmt sind, ziemlich drastisch zu reduzieren“, sagte Iger am Mittwoch auf der 2024 Media, Internet and Communications Conference von Moffett-Nathanson in New York. Iger lobte Dana Walden, Co-Vorsitzende von Disney Entertainment, die den Übergang organisiere.Wenn ABC beispielsweise eine neue Episode von Grey's Anatomy oder Abbott Elementary ausstrahle, werde diese "ziemlich schnell" auf Hulu veröffentlicht, und "was wir bekommen, ist keine Verdoppelung der Zuschauerzahlen. Wir aggregieren im Grunde ein größeres Publikum und amortisieren die Kosten", sagt Iger. Disney macht das auf der ganzen Linie, mit ABC, dem Disney Channel National Geographic und anderen Netzwerken, und es funktioniert“, fügte Iger hinzu. „Wir werden in diesen Bereichen weiterhin einen Abonnentenschwund erleben, aber wir werden auch weiterhin unsere Rentabilität steigern, weil wir unsere Kosten so effektiv managen“, sagte Iger. "Wir sind in einer guten Position, weil wir diese Netze effizient und effektiv nutzen.