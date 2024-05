ZDF wiederholt «Gartenprofis»-Ableger «Mein grünes Paradies»

TV-News

Im Juni zeigt der Mainzer Sender sonntagnachmittags drei Folgen von «Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies».

Am vergangenen Sonntag kehrte Eva Brenner mit ihrem ZDF-Formatins Programm des Mainzer Senders zurück. In den kommenden Wochen präsentiert das ZDF in der 14-Uhr-Stunde sieben weitere neue Folgen der Make-over-Show, in der aus ungepflegten oder nicht angelegten Privatgärten Traumgärten werden. Im Nachgang wird ab 5. Mai Emell Gök Che mitzu sehen sein, von der das ZDF fünf neue Folgen produzieren ließ.Ab dem 9. Juni übernimmt dann wieder ein Garten-Format den Sendeplatz um 14:55 Uhr. Im Anschluss an «Duell der Gartenprofis» wiederholt das ZDF den Spin-off, deren bislang einzige Staffel im vergangenen Herbst gesendet wurde. Zwar umfasste die Staffel sieben Folgen, das ZDF plant zunächst aber nur drei Wiederholungen ein.In dem Ableger-Format geht es um Traumgärten für ein kleines Budget, denn mit viel Eigeninitiative und professioneller Unterstützung kann selbst aus wenig Geld ein eigenes grünes Paradies entstehen. Zwei Garten- und Landschaftsbauer präsentieren einer Familie Konzepte für den Gartenumbau. Der Fokus liegt dabei auf günstigen Alternativen zu hochwertigen und teuren Baustoffen oder Pflanzen – zum Beispiel durch das Wiederverwerten vorhandener Materialien. Um Kosten zu sparen, wird die Familie aktiv in den Umbau mit eingebunden – unter Anleitung des Gartenprofis.