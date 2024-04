FOX will 7 Millionen Dollar für einen Super Bowl-Spot

US-Fernsehen

So viel wollte der Sender schon vor zwei Jahren für einen 30-Sekünder.

Der Fernsehsender CBS und Nickelodeon haben am 11. Februar über 121 Zuschauer für den Super Bowl gewonnen. Die Einschaltquoten des Football-Endspiels stiegen bis 2015, dann machten Streaming-Dienste dem linearen Fernsehen Konkurrenz. Dennoch erhöhte FOX vor zwei Jahren den Preis für einen 30-Sekunden-Spot auf sieben Millionen Dollar, was auch Konkurrent CBS hielt.Nach Informationen von „Variety“ will Fox Corp. auch im kommenden Jahr mindestens sieben Millionen Dollar verlangen können. Das Branchenblatt will mit drei Personen gesprochen haben, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Fox lehnte eine Stellungnahme ab.In zwei Wochen beginnen die amerikanischen Upfronts, dann werden die Werbebudgets für die kommende Saison verkauft. CBS konnte bereits im November den letzten Werbeplatz für die Upfronts verkaufen, FOX hatte im September 2022 bereits 95 Prozent der Werbeplätze verkauft. Der Super Bowl ist für die Networks eine gigantische Einnahmequelle. Sport ist ohnehin ein gutes Geschäft. Alle fünf Networks haben den Samstag- und Sonntagnachmittag mit Live-Übertragungen ausgebaut. Der Samstagabend wird in der Regel von College-Sport dominiert. NBCUniversal konzentriert sich auf die Olympischen Spiele in Paris.