Amazon steigert Werbeumsatz auf 11 Milliarden

Wirtschaft

Prime Video hat mehr als 200 Millionen Zuschauer. Der Werbemarkt entwickelt sich prächtig.

Am Dienstagabend hat Amazon seine Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Die Zahlen für die Monate Januar, Februar und März 2024 sind nicht gut, sondern hervorragend. Amazon konnte seinen Umsatz innerhalb eines Jahres massiv steigern. Der Umsatz stieg von 127,358 auf 143,313 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit Produkten stieg von 56,981 auf 60,915 Milliarden, der Umsatz mit Dienstleistungen von 70,377 auf 143,313 Milliarden. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verbesserte sich von 4,119 auf 12,983 Milliarden US-Dollar, das Nettoergebnis lag bei 10,431 Milliarden. Im Vorjahreszeitraum wurden 3,172 Milliarden erwirtschaftet.Dabei ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil des Geschäfts in den Vereinigten Staaten von Amerika getätigt wird. 86,341 Millionen (Vorjahr: 76,881 Millionen) stammen aus dem Land, das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte auf 4,983 Milliarden.) Das Ausland hatte im ersten Quartal 2023 noch einen Verlust von 1,247 Milliarden US-Dollar eingefahren, nun stand ein Plus von 903 Millionen Euro in der Bilanz. Der Umsatz stieg von 29,123 auf 31,935 Milliarden. Die Cloud-Sparte AWS verbesserte sich von 21,354 auf 250,37 Milliarden, der Gewinn wurde mit 9,421 Milliarden (Vorjahr: 5,123 Milliarden) fast verdoppelt.Obwohl Amazon - im Gegensatz zu vielen Konkurrenten - viele Informationen veröffentlicht, sind viele Zahlen nur schwer zu recherchieren. Die Werbedienste sanken um 24 Prozent auf 11,824 Milliarden US-Dollar, die Bezahldienste wie Amazon Prime legten um 17 Prozent auf 25,037 Milliarden zu. Die Dienste Dritter kletterten um 16 Prozent auf 34,596 Milliarden. Die Online-Shops wuchsen nur um sieben Prozent auf 54,670 Milliarden. Auch hier ist die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende: Im Weihnachtsquartal wurden 70,543 Milliarden umgesetzt."Unsere Werbeaktivitäten profitieren weiterhin vom Wachstum unserer Stores und von Prime Video", sagte CEO Andy Jassy bei der Bekanntgabe der Ergebnisse. Offenbar war es richtig, die Gebühren für Prime Video zu erhöhen und mehr Werbung in Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Kanada und Mexiko zu schalten. "Streaming-TV-Werbung wächst schnell und hat einen guten Start hingelegt", so Jassy in dem Brief. Er lobte auch die "kontinuierliche Entwicklung von fesselnden, exklusiven Inhalten" bei Prime Video.Gute Nachrichten aus Deutschland: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat AWS zu ihrem offiziellen Anbieter für generative KI ernannt und nutzt KI auf AWS, um Metadaten zu generieren, die der Liga, den Vereinen und Medienpartnern eine effizientere Suche nach Inhalten in mehr als 210.000 Stunden Videomaterial ermöglichen.