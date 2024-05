Zweite Staffel für «Cross»

US-Fernsehen

Jeanine Mason wurde für die neuen Geschichten gecastet.

Nach Informationen von "Variety" hat Amazon die Fernsehserieum eine zweite Staffel verlängert. Die Hauptrolle in der Serie spielt Aldis Hodge. Für die zweite Staffel wurde «Roswell, New Mexico»-Star Jeanine Mason gecastet.Amazon ist mit Action-Serien, die auf Romanfiguren basieren, sehr erfolgreich. Neben «Cross» laufen auch die Serien «Reacher», «Jack Ryan» und «The Terminal List» erfolgreich. Alex Cross ist die Hauptfigur der Serie. Er hat einen Doktortitel in Psychologie von der Johns Hopkins University und arbeitete sowohl für die Polizei von Washington DC als auch für das Federal Bureau of Investigation.Neben Hodge werden in Staffel 1 auch Isaiah Mustafa und Ryan Eggold sowie Karen LeBlanc, Melody Hurd, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Jennifer Wigmore und Samantha Walkes zu sehen sein. Als Autor und ausführender Produzent sowie als Showrunner fungiert Ben Watkins. Hodge ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Sam Ernst, Jim Dunn und Craig Siebels, während Patterson, Bill Robinson und Patrick Santa für James Patterson Entertainment produzieren. David Ellison, Dana Goldberg und Bill Bost sind ausführende Produzenten für Skydance Television. Die Paramount Television Studios und Skydance sind die Produzenten.