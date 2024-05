Blockbuster-Battle

James Bond gegen Jack Sparrow gegen Wonder Woman – Action ist in diesem Battle garantiert.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Als die Amazonenprinzessin Diana Price alias Wonder Woman einen Raubüberfall zum Scheitern bringt, findet sie mit ihrer Kollegin Barbara Minerva unter den sichergestellten Kunstgegenständen einen magischen Kristall. Sie erkennen die verborgene Fähigkeit, die der Stein besitzt. Doch er fällt dem zwielichtigen Geschäftsmann Maxwell Lord in die Hände, der die Macht des Steins missbraucht und damit die gesellschaftliche Ordnung ins Wanken bringt. Quotenmeter ließ in seiner Kino-Kritik kein gutes Haar an dem Film: „«Wonder Woman 1984» ist ein Sequel, dass auf ganzer Linie enttäuscht. Weder ein überzeugender Pedro Pascal, noch die handwerklich insgesamt ordentliche Umsetzung, schaffen es den Film wenigstens ins Mittelmaß zu hieven. Selbst David Ayers unrühmlicher «Suicide Squad» aus dem Jahr 2016, der ebenfalls mit einem hanebüchenen Drehbuch daherkam, wirkt gegen das hier gebotene noch irgendwie unterhaltsam.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 5(RTL, 20:15 Uhr)Captain Salazar ist es gelungen, aus dem Teufelsdreieck zu fliehen. Wild entschlossen, sämtliche Piraten der Welt zu töten, macht er sich mit seiner furchterregenden Besatzung auch auf die Suche nach Captain Jack Sparrow und dessen Crew. Um der Rache Salazars zu entgehen, benötigt Sparrow unbedingt den Dreizack des Meeresgottes Poseidon, denn der würde ihm die absolute Herrschaft über alle Ozeane sichern. Die Quotenmeter-Kritik zog ein zwiespältiges Fazit: „Allgemein gesprochen ist dieses Seeräubererlebnis ein sehr guter Anwärter, um sich in persönlichen Ranglisten zu den besseren Teilen der «Pirates of the Caribbean»-Reihe zu gesellen, selbst wenn es bei den wenigsten für den ersten Rang reichen dürfte: Für Anhänger der verqueren und bombastischen Filme wird er genug Tempo und ein pompöses Finale aufweisen, aber insgesamt zu stringent und bodenständig sein. Für diejenigen, die ihre Piratenabenteuer geradliniger bevorzugen, könnte dieses stellenweise zu mystisch-epochal sein, um an die Spitze zu segeln, dafür sind das Storytelling und die Action schnörkellos genug.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Nach dem Verrat von Vesper Lynd und ihrem gewaltsamen Tod hat James Bond seine letzte Mission noch nicht abgeschlossen. Bei einem Verhör offenbart Mr. White, dass die Organisation Quantum, die hinter Vespers Tod steht, komplexer und größer ist als geahnt. Hinweise führen Bond nach Haiti, wo er die geheimnisvolle Camille kennenlernt. Diese führt den Agenten zu dem Geschäftsmann Dominic Greene. Greene entpuppt sich als große Nummer bei Quantum und hat teuflische PläneThe Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7