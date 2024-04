RTLZWEI plant neue «Trödeltrupp»-Folgen sonntags ein

TV-News

Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan helfen beim Entrümpeln alter Keller, um kleine und große Schätze zu Geld zu machen. Zunächst sind fünf Folgen geplant.

Am 1. November 2022 sendete RTLZWEI ein Primetime-Special des einstigen Erfolgsformats. Die 20:15-Uhr-Ausstrahlung ging mit nur 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe jedoch unter. Besser laufen die unzähligen Wiederholungen im Tagesprogramm des Unterföhringer Senders, weswegen man im vergangenen Jahr bei der Good Times 15 neue Folgen bestellt hatte. Zumindest ein erstes Drittel der Bestellung hat nun einen Sendetermin erhalten. RTLZWEI zeigt die «Trödeltrupp»-Neuauflage ab dem 12. Mai, immer sonntags um 16:15 Uhr.Mit dabei sind die altbekannten Experten Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan, die in den Folgen in ganz Deutschland unterwegs sind. Sie helfen Familien beim Entrümpeln ihrer Keller, die Mission des Trios beginnt, wenn das Zuhause einem Flohmarkt gleicht und wertvolle Erbstücke von billigem Plunder nicht mehr zu unterscheiden sind. Sie geben Tipps und Tricks, wie man mit einfachen Mitteln wertlosen Plunder versilbert und sich reich trödeln kann.In Bayern treffen Otto und Sükrü jeweils auf Angehörige, die Hilfe bei der Veräußerung von Hinterlassenschaften zweier Verstorbener benötigen. Ein Berg von Kuckucksuhren und ein ganzer Fuhrpark an Autos und Motorrädern sind dabei noch nicht alles. Mauro muss gleich zwei ganze Häuser ausräumen und zum Verkauf vorbereiten. Außerdem legen die Experten unter anderem im niedersächsischen Menslage, in Marbach am Neckar und im südhessischen Michelstadt Hand an. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss wandern sie hinter die Bezahlschranke.