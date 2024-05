Patrick Kalupa: Dr. Nice redet immer frei Schnauze

Interview

Der Schauspieler ist ab Sonntag wieder in «Dr. Nice» im ZDF zu sehen. Bei Quotenmeter verrät Kulupa, worauf sich die Zuschauer freuen können.

Gerade wenn man so von der Qualität seines Produktes überzeugt ist, hofft man natürlich auf eine gute Quote. Wenn das dann auch eintritt, ist das die schönste Bestätigung, die man als Team bekommen kann!Dr. Nice ist eine brillanter Wiederherstellungschirurg, ein Kosmopolit, redet immer frei Schnauze, wobei er dem einen oder anderen auf die Füße tritt. Er ist ein bindungsunfähiger Frauenheld, hat aber das Herz am rechte Fleck, auch wenn er diese Eigenschaft am liebsten versteckt.Ich denke nicht, dass die Verfügbarkeit in der Mediathek die Einschaltquoten schwächt. Die Zuschauer, die am Sonntagabend um 20:15 im ZDF einschalten, werden das beibehalten. Die Zuschauer, die im TV-Genuss flexibel sein wollen oder müssen, haben so die Gelegenheit zu schauen, wann sie möchten. Und natürlich ergibt sich so auch die Möglichkeit, die Filme mehrmals zu schauen, was unsere eingefleischten Fans gerne machen.😉Neben den spannenden Geschichten und der tollen Landschaft sind die bekannteren Schauspieler:innen mit Sicherheit auch ein Publikumsmagnet. Doch nicht nur diese, der gesamte Cast ist hervorragend, dank der Casterin Karen Wendland.Die Beziehungen von Dr. Nice im Dorf Störkersand vertiefen sich. Er muss sich zwischenmenschlich einigen Herausforderungen stellen. Die medizinischen Fälle haben es in sich – und auch mit sich selbst ist Dr. Nice körperlich und seelisch ziemlich beschäftigt.Wie eben schon gesagt kommt bei Dr. Moritz Neiss persönlich einiges ins Rollen. Sein unkonventioneller, aber dennoch charmanter Charakter bleibt dem Dorf und uns Zuschauenden allerdings erhalten.Es war in der Tat für uns alle eine Überraschung und große Freude, dass wir nach den ersten zwei Folgen die Geschichten um Dr. Nice so wachsen lassen dürfen.Ja, das ist möglich. Es besteht ein enger Austausch zwischen der Produktion, den Schauspielern und den Drehbuchautoren. Auch bei unseren Leseproben wird immer lebhaft diskutiert.Das kommt ungefähr hin. Dieses Jahr drehen wir von Mitte April bis Mitte Oktober in Berlin, Brandenburg und Flensburg sechs Episoden.Die Idee ist damals spontan mit einem Freund entstanden. Ich hatte immer Lust in der Natur und am Wasser zu arbeiten. Dieser Saisonbetrieb macht uns seit Jahren viel Freude.Meinen Instagram Account pflege ich selbst!