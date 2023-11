Springer stellt Bild TV ein

TV-News

Der Fußball-Talk «Die Lage der Liga» wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Unter Bild werden die Sportrechte beim Fernsehsender Welt gezeigt.

In fünf Wochen ist der Fernsehsender Bild Geschichte. Wie Axel Springer am Freitagmittag mitteilte, wird der Sendebetrieb zum 31. Dezember 2023 eingestellt und die Sendelizenz zurückgegeben. Bereits Ende 2022 wurden die täglichen Live-Sendungen am Vormittag eingestellt, dann folgten die Talkshows. Auch die zahlreichen Dokumentationen und Sportsendungen am Sonntag schafften den Sprung aus der Bedeutungslosigkeit.Der zu Axel Springer gehörende Fernsehsender Welt strahlt unter dem Label Bild die Live-Spiele der Handball- und Basketball-Bundesliga aus. Außerdem wird «Die Lage der Liga» auch im kommenden Jahr fortgeführt. Bereits seit einem dreiviertel Jahr sendet Welt neben den Nachrichten am Samstag- und Sonntagvormittag das Magazin. Zudem beginnt die Nachrichtenstrecke bereits um 7 Uhr.Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe: „Ich freue mich sehr, dass unser Sportprogramm am Sonntag zukünftig zusätzlich zu BILD.de und SPORTBILD.de noch mehr Zuschauer bei WELT findet. Dass wir die markenübergreifende Zusammenarbeit für BILD und WELT mit dem Sportkompetenzcenter jetzt auch im linearen TV ausweiten können, ist nur konsequent.“Frank Hoffmann, TV-Geschäftsführer WELT: „Die Spiele von DYN und die Sportsendungen der BILD-Kollegen sind eine großartige Erweiterung unseres Programms. Sport ist bei den Zuschauern ganz besonders am Sonntagnachmittag beliebt und passt deshalb hervorragend in unsere Strategie, bei der wir verstärkt auf Live-Formate setzen.“