«Friends» dominiert die Streaming-Charts

VOD-Charts

Durch die Übernahme der Showtime-Serie «Shameless» durch Netflix belegte die Produktion den zweiten Platz.

Am 28. Oktober 2023 verstarb Matthew Perry in Los Angeles und viele Menschen nahmen Anteil. Fans der Seriewählten Netflix, um sich die alten Folgen noch einmal anzusehen. 4,28 Millionen Mal wurde die Sitcom von Warner Bros. zwischen dem 17. und 23. November 2023 abgerufen. Paramount verkaufte die Showtime-Seriean Netflix und verhalf der Serie damit auf den zweiten Platz der Charts: 4,21 Millionen Aufrufe verzeichnete die 152-teilige Serie.Platz drei ging an die Sitcom, deren Spin-off «Young Sheldon» im kommenden Frühjahr zu Ende geht. 3,89 Millionen Klicks verzeichnete Goldmedia. Der Klassikererreichte in den letzten sieben Tagen 3,27 Millionen Abrufe. Die britische Seriewurde 2,90 Millionen Mal aufgerufen, wobei 2,34 Millionen Klicks auf den ersten Teil der sechsten Staffel entfielen.Die Marvel-Seriebrachte Disney+ 2,01 Millionen Klicks,verbuchte 1,92 Millionen Abrufe. Der neue Netflix-Weihnachtsfilmmit Heather Graham, Brandy Norwood und Jason Biggs kam auf 1,66 Millionen Aufrufe. Platz neun ging an die Seriemit 1,65 Millionen Abrufen. Den zehnten Platz belegte mit 1,64 Millionen Abrufen die Factual Reality-Serie