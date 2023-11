«Snapped  Wenn Frauen töten» geht weiter

TV-News

Der Fernsehsender RTLup strahlt die Krimiserie ab dem 20. Dezember aus.

Beim Fernsehsender RTLup geht die True-Crime-Serieweiter. Die Verantwortlichen der Mediengruppe RTL haben die 29. Staffel eingekauft, insgesamt sind 26 neue Folgen geplant. Start ist am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 um 20.15 Uhr. Vier neue Folgen werden vor der Wiederholung ab 23.15 Uhr gezeigt.Den Auftakt macht die Folge „Porsche Humphrey“: Als ein beliebter junger Mann in Milwaukee, WI, erschossen in seinem verschlossenen Haus aufgefunden wird, müssen die Ermittler seine letzten Tage rekonstruieren, um die wahren Motive des Mörders aufzudecken.«Snapped» ist eine amerikanische Fernsehserie über wahre Verbrechen, die von Jupiter Entertainment produziert und von Oxygen ausgestrahlt wird. Die Serie schildert hochkarätige oder bizarre Fälle von Frauen, die des Mordes beschuldigt werden. In jeder Folge wird das Motiv für den Mord enthüllt, sei es Rache an einem untreuen Ehemann oder Liebhaber, eine hohe Versicherungssumme oder das Ende eines jahrelangen Missbrauchs, wobei die Umstände jedes Mordes so einzigartig sind wie die Frauen, um die es in der Serie geht.