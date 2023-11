Über 30 Prozent! Der «Tatort» dominiert den Sonntag

Quotennews

An einem Sonntag ist der «Tatort» das reichweitenstärkste Format. So weit, so normal. Doch bei über 30 Prozent Marktanteil ist Lob durchaus angebracht.

Im neuenmüssen sich Lannert und Bootz mit einer Wasserleiche beschäftigen. Offensichtlich war das Opfer schwer krank, Fremdeinwirkung ist jedoch nicht auszuschließen. Es wird in sämtliche Richtungen ermitteln, Frau, Sohn, Handwerksbetrieb, Dorffreunde - kurios wird der Fall dann endgültig, als auch Gerichtsmediziner Daniel Vogt ins Visier der Ermittler gerät. Die mysteriös anmutende Kriminalgeschichte beschert dem Ersten einen mehr als nur überzeugenden Sonntags-Sieg.Der Streifen von Rudi Gaul sammelt ab 20:15 Uhr sagenhafte 9,57 Millionen Zuschauer ein und beschenkt das Erste rund vier Wochen vor Weihnachten mit grandiosen 31,7 Prozent Marktanteil. Besser lief es im Sendejahr 2023 erst mit zwei anderen «Tatort»-Platzierungen. Am 26. März schauten 9,80 Millionen zu dem Fall «Abbruchkante» und am 05. März holte «MagicMom» weit bessere 13,46 Millionen Zuschauer ab.Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich «Vergebung» ebenfalls über den Tagessieg freuen. Mit 1,58 Millionen Zuschauern lässt der Krimi am Abend sämtliche Konkurrenz hinter sich. Der Marktanteil am jungen Markt beläuft sich auf 22,3 Prozent. Im Anschluss an die Primetime kann das Erste noch 3,25 Millionen Zuschauer beihalten. Der Marktanteil sinkt so auf 14,6 Prozent, während die jüngere Zuschauerschaft mit 0,40 Millionen Zuschauern 7,9 Prozent am entsprechenden Markt halten kann.