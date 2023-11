CBS beendet «Blue Bloods»

US-Fernsehen

Die letzte Staffel wird in zwei Teile gesplittet und ab Frühjahr ausgestrahlt.

CBS gab bekannt, dass die Hit-Dramaseriefür eine zweiteilige 14. und letzte Staffel zurückkehren wird, die am Freitag, den 16. Februar auf dem Network beginnt und auf Paramount+ live gestreamt werden kann und im Herbst 2024 endet. Die Serie ist seit langem ein fester Bestandteil des erfolgreichen Freitagabendprogramms des Senders und ist die Nummer 1 in der Primetime und die Nummer 3 unter den ausgestrahlten Dramen im Fernsehen."«Blue Bloods» wird für immer ein geliebter Teil des Erbes von CBS sein. Seit seiner Premiere hat es den Freitagabend mit beispielloser Dominanz beherrscht und sich als eine Säule unseres erfolgreichen Programms mit einer außergewöhnlich treuen Fangemeinde etabliert", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment und David Stapf, Präsident von CBS Studios. "Wir werden dem legendären Leonard Goldberg für immer dankbar sein, dass er diese unverwechselbare Serie entwickelt hat, und für die großartige Besetzung, angeführt von Tom Selleck, den Amerika als Familie umarmt und als willkommenen Gast am Reagan-Tisch gesehen hat. Wir danken auch dem unglaublichen Autoren- und Produzententeam unter der Leitung des ausführenden Produzenten Kevin Wade für die jahrelange Arbeit an fesselnden Episoden, während sie dieses letzte Kapitel konzipieren, von dem wir erwarten, dass es die bisher zufriedenstellendste Staffel für unsere treuen Zuschauer sein wird.""In den letzten 13 Jahren war es eine Ehre und ein Privileg, an einer Serie zu arbeiten, die nicht nur die Männer und Frauen feiert, die in New York City schützen und dienen, sondern auch die Bedeutung der Familie zeigt", sagte Serienstar Tom Selleck. "Die Zusammenarbeit mit diesen unglaublichen Schauspielern, Autoren, Produzenten, Regisseuren und der Crew war ein wahr gewordener Traum, und ich bin dankbar, dass ich über 275 Episoden lang Teil dieser außergewöhnlichen Gruppe sein durfte. Ich danke den CBS Studios und CBS Network für ihre unermüdliche Unterstützung und den Fans, die sich jeden Freitagabend mit uns zum Essen getroffen haben.""Es war ein ungeheures Privileg, in den letzten 13 Jahren die große Leinwand zu füllen, die Leonard Goldberg sich vorgestellt hat: eine Polizeiserie, die aus der Sicht von vier Generationen einer eng verbundenen, äußerst loyalen Familie erzählt wird. «Blue Bloods» wird ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen, das von unserer außergewöhnlichen Besetzung, unseren talentierten und unermüdlich erfindungsreichen Autoren und der besten Crew der Branche gemeinsam geschaffen wurde", so Kevin Wade, Executive Producer. "CBS Studios und das CBS Television Network haben uns ermutigt, unsere Geschichten in vielschichtigen Erzählungen zu erzählen, die Millionen von Menschen begeistert haben, und wir danken ihnen für ihre unerschütterliche Partnerschaft und Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, den Fans eine spannende und emotional befriedigende letzte Staffel zu bieten, und wir sind ihnen für ihren Enthusiasmus und ihre Loyalität über all die Jahre hinweg sehr dankbar."