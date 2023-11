51. International Emmy Awards: Die Gewinner

International

Die Netflix-Serie «Die Kaiserin» wird die beste Drama-Serie des Jahres, Martin Freeman wird als Schauspieler ausgezeichnet. Karla Souza gewinnt mit «Dive», die mexikanische Produktion wird der Fernsehfilm des Jahres.

Arts Programming

Best Performance by an Actor

Best Performance by an Actress

Comedy

Documentary

Drama Series

Non-Scripted Entertainment

Short-Form Series

Sports Documentary

Telenovela

TV Movie/Mini-Series

Kids: Animation

Kids: Factual

Kids: Live-Action

Bei der 51. Verleihung der International Emmy® Awards der International Academy of Television Arts & Sciences wurden Montagabend in New York Fernsehschaffende und Künstler aus neun Ländern ausgezeichnet. Die von Schauspieler und Komiker Rhys Darby moderierte Gala wurde von Fernsehschaffenden aus der ganzen Welt besucht. Der Founders Emmy® wurde Jesse Armstrong, dem Schöpfer der HBO-Erfolgsserie «Succession», von Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO und Max Content, überreicht. Dr. Deepak Chopra überreichte den Director's Award an Ektaa R. Kapoor, Mitbegründerin von Balaji Telefilms."In diesen turbulenten Zeiten erweist sich das Fernsehen einmal mehr als gemeinsamer Nenner für Menschen auf der ganzen Welt", sagte Bruce L. Paisner, Präsident und CEO der International Academy. "Die International Academy ist stolz darauf, diese herausragenden Programme und Leistungen weltweit ins Rampenlicht zu rücken".• «Art Is Our Voice» NHK (Japan Broadcasting Corporation), Japan• «Los Tigres Del Norte: Historias Que Contar» (Prime Video / Filmadora), Mexiko• «Music Under the Swastika‚ The Maestro and the Cellist of Auschwitz» (3B-Produktion GmbH / Deutsche Welle), Deutschland• Gustavo Bassani in «Iosi, El Espía Arrepentido» (Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon), Argentinien• Jonas Karlsson in «Riding in Darkness» (Jarowskij), Schweden• Jim Sarbh in «Rocket Boys» Culver Max Entertainment (Roy Kapur Films), Indien• Connie Nielsen in «Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til» (Zentropa Episodes ApS / Viaplay / Belga / Stage 5), Dänemark• Billie Piper in «I Hate Suzie Too» (Bad Wolf), Vereintes Königreich• Shefali Shah in «Delhi Crime» – Season 2 (SK Global Entertainment / Golden Karavan / Film Karavan), Indien• «The Boss» (Star+ Original Productions / Pegsa), Argentinien• «Le Flambeau» - Season 2 (Entre 2 & 4 / Making Prod); Frankreich• «Dossiê Chapecó - O Jogo Por Trás Da Tragédia» (Warner Bros. Discovery / Pacha Films), Brasilien• «Nazijäger - Reise In Die Finsternis» (Spiegel TV GmbH), Deutschland• «Witness - Serigne vs. The EU» (Zungu / Al Jazeera English), Katar• «Extraordinary Attorney Woo» (Astory / KT Studio Genie), Südkorea• «Iosi, El Espía Arrepentido» (Mediapro Studio / Amazon), Argentinien• «The Devil's Hour» (Hartswood Films / Amazon), Vereintes Königreich• «The Time Hotel: Dalida» (Mediawan / Ardimages), Frankreich• «Love by A.I.» (TBS, Smart Dog Media), Japan• «The Great British Bake Off» – Season 13 (Love Productions), Vereintes KönigreichUnited Kingdom• «Lynchings» (Record TV), Brasilien• «Man vs. Bee» (RedRum Films), Vereintes Königreich• «The Mandela Project» (Paramount), Südafrika• «30 Dias Para Ganar» (North Films / N+Docs / ViX+), Mexiko• Alexia. Labor Omnia Vincit (You First Originals), Spanien• «Two Sides» (T+W / Whisper Cymru), Südafrika• «Cara e Coragem» (TV Globo, Brasilien)• «Pantanal» (TV Globo), Brasilien• «Forever» (Plural Entertainment), Portugal• «Reborn Rich» (Raemongraein / SLL / ChaebolSPC / VIU), Südkorea• «Infiniti» (Empreinte Digitale / Federation Entertainment Belgique), Frankreich• «Life and Death in the Warehouse» (BBC Studios), Vereintes Königreich• «The Nutty Boy» (Chatrone), Brasilien• «Moominvalley» - Season 3 (Gutsy Animations), Finnland• «Rilakkuma's Theme Park Adventure» (Warf Studios / Field Management Expand Inc), Japan• «Yard TV» – Season 2 (Canal Futura - Fundação Roberto Marinho), Brasilien• «Takalani Sesame» – Season 13 (Sesame Workshop / Pulp Films), Südafrika• «Triff... Anne Frank» (Cross Media / IFAGE), Deutschland• «Gudetama: An Eggscellent Adventure» (OLM, Inc.), Japan• «Memory Forest» (TTV Production Ltd. / Kan Educational / Genesis Philanthropy Group (GPG) / Gesher Multicultural Film Fund / The AVI CHAI Foundation / Maimonides Fund), Israel• «Tierra Incógnita» (Disney+ Original Productions / Non Stop), Argentinie