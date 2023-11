Magere Resultate für das Filmprogramm der privaten Sender

Quotennews

RTLZWEI schnitt hier noch am besten ab und zog sowohl an VOX als auch an Sat.1 vorbei.



Neben dem Fußballspiel bei RTL und «The Masked Singer» bei ProSieben hatten die restlichen privaten Sender am gestrigen Abend nicht mehr allzu viel mitzureden. Am besten lief es noch für RTLZWEI , wo die Actionkomödie0,73 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugte. Dies hatte einen guten Marktanteil von 2,7 Prozent zur Folge. Die 0,20 Millionen Jüngeren landeten bei passablen 3,4 Prozent. Es folgte der Fantasyfilm «Hellboy» ► mit 0,48 Millionen Interessenten, welcher sich bei einer Quote von 2,6 Prozent noch knapp über den Senderschnitt schob. Die 0,21 Millionen Umworbenen landeten hingegen bei hohen 5,0 Prozent Marktanteil.VOX kam mit dem Science-Fiction-Film «Mortal Engines: Krieg der Städte» ► ebenfalls auf 0,73 Millionen Neugierige. Für den Sender bedeutete dies jedoch nur maue 2,8 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,23 Millionen Werberelevanten blieb mit mageren 4,0 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Der Thrillerüberzeugte im Anschluss noch 0,68 Millionen Filmfans, was nun zu soliden 4,3 Prozent Marktanteil führte. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei knapp überdurchschnittlichen 6,8 Prozent.ging in Sat.1 bei einem Publikum von lediglich 0,47 Millionen Menschen völlig unter und landete so bei mickrigen 1,9 Prozent. Die 0,21 Millionen Jüngeren kamen ebenfalls nicht über ernüchternde 3,7 Prozent Marktanteil hinaus. Der Actionfilmkam im Anschluss mit 0,43 Millionen Zusehenden auf eine solide Quote von 4,7 Prozent. Auch die 0,16 Millionen Umworbenen kletterten auf gute 7,1 Prozent.