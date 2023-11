Amazon streicht drei fiktionale Formate

US-Fernsehen

Unter anderem wird «The Horror of Dolores Roach» nicht fortgesetzt.

Amazons Streamingdienst Prime Video stellt drei Formate ein. Unter anderem wird es keine neuen Folgen vonmehr geben. Die Serie startete im Juli und handelt von Dolores Roach, die nach einer ungerechtfertigten 16-jährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird. Sie kehrt zurück in die inzwischen aufgewertete Nachbarschaft von Washington Heights. Sie trifft ihren alten Kiffer-Freund Luis wieder, der sie im Keller seines Empanada-Ladens wohnen und als Masseurin arbeiten lässt. Als das Versprechen ihrer neu gefundenen Stabilität bedroht wird, muss sie zum Äußersten greifen, um zu überleben.Auch «Shelter» ► endet nach einer Staffel. Amazon hat die MGM-Serie im August veröffentlicht. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters beginnt Mickey Bolitar ein neues Leben in Kasselton, New Jersey, wo er in das mysteriöse Verschwinden von Ashley Kent, einer Schülerin seiner Schule, verwickelt wird, was ihn zur Entdeckung einer dunklen Unterwelt in der ruhigen Vorstadtgemeinde führt.Die von Gloria Calderón Kellett entwickelte und produzierte Seriegeht nach zwei Staffeln zu Ende. Die romantische Dramaserie begleitete die Geschwister Lily und Jorge Diaz, "wie sie große Veränderungen in ihrem Leben durchmachen und sich auf ihre ebenso große Familie verlassen, um ihre Dreißigerjahre zu überstehen.