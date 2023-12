Hallmark bringt «The Way Home» zurück

US-Fernsehen

Der Kabelsender hat wieder zahlreiche Neuheiten angekündigt.

Die Staffelpremiere steht kurz bevor: Die mit Spannung erwartete zweite Staffel vonwird am Sonntag, den 21. Januar um 21:00 Uhr auf dem Hallmark Channel ausgestrahlt. «The Way Home», die ihre bahnbrechende erste Staffel als meistgesehene Sendung bei den Haushalten, den Frauen und den Zuschauern ab 18 Jahren sowie bei den Zuschauern insgesamt beendete, ist mit Andie MacDowell, Chyler Leigh, Evan Williams und Sadie Laflamme-Snow besetzt.Hallmark Channel's New Year New Movies beginnt das Jahr 2024 mit vier brandneuen Filmpremieren an jedem Samstag im Januar mit Geschichten, die die Liebe zu neuen Höhen führen, die Zuschauer an ferne Orte entführen, um Romantik zu finden, und bringt Chesapeake Shores-Star Laci J. Mailey in einem Film über eine Frau zurück, deren Liebesleben buchstäblich verflucht ist.Inist Whitney (Ashley Newbrough) eine professionelle Golfspielerin. Sie will sich für ihr nächstes Turnier in Europa qualifizieren. Da sie jedoch befürchtet, dass sie nicht in der Lage sein wird, weiterhin auf professionellem Niveau zu spielen, kehrt sie nach Budapest und auf den Golfplatz ihrer Familie zurück, um ihre Karriere neu zu überdenken. Sie muss feststellen, dass ihr Vater, der sich seit dem Verlust seiner Frau vor zwei Jahren zurückgezogen hat, die Leitung des Golfclubs dem neuen Golfprofi Daniel (Marcus Rosner) übertragen hat, der einen lockeren Stil pflegt. Daniels lockerer Stil steht im Widerspruch zu Whitneys und bringt sie buchstäblich aus dem Konzept. Als sich die beiden kennen lernen, ändern sich ihre Ansichten und es entwickelt sich eine Romanze. Doch als Whitneys ehemaliger Trainer zurückkehrt und Daniel vor die Tür setzt, könnte das Whitney ihre beste Chance auf Liebe kosten.Inreist Lily (Erica Durance) mit ihrer Mutter nach Schottland und trifft dort Logan (Jordan Young) wieder, einen Jugendfreund der Familie. Was Lily und Logan nicht wissen, ist, dass ihre Mütter einen Plan ausgeheckt haben, um sie zu verkuppeln.Laci J. Mailey ist die Hauptdarstellerin in: Seit ihrer Kindheit ist Betty dazu verdammt, in Liebesdingen zu versagen, und ihre Beziehungen enden stets in einem Desaster. Doch als sie Alex (Marco Grazzini) trifft, ist sie versucht, es noch einmal zu versuchen. Kann wahre Liebe einen Fluch besiegen?Luna (Jocelyn Hudon) ist eine ehemalige Tänzerin, die ihren Traum von einem bodenständigen Leben aufgegeben hat, um das Bauunternehmen ihrer Familie zu leiten, und die Gelegenheit bekommt, eine Turnhalle in ein Studio für Luftakrobatik umzubauen. Als sie heimlich versucht, in den Seilen zu tanzen, wird sie von Bennet (Oliver Renaud) entdeckt, einem professionellen Luftakrobaten, der gerade von seinen Auftritten auf der ganzen Welt nach Hause zurückgekehrt ist. Bennet ist nicht gerade erfreut, seine Klientin auf dem Seil turnen zu sehen, doch als seine Partnerin für eine bevorstehende Show ausfällt, rekrutiert er Luna kurzerhand für einen gemeinsamen Auftritt. Die harte Arbeit in diesem dynamischen Sport und die Freude darüber, dass Luna zu ihren Wurzeln als Tänzerin zurückkehrt, bringen die beiden einander näher. Wird ihre Beziehung daran zerbrechen oder werden sie einen Weg finden, neue Höhen zu erklimmen?