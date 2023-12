«Only Murders in the Building» bekommt eine Free-TV-Premiere

US-Fernsehen

Da es ABC an neuen Dramen mangelt, hat sich der Sender entschieden, die Hulu-Serie auszustrahlen.

ABC beginnt das neue Jahr mit der Free-TV-Premiere der Emmy Award-nominierten Hulu Original Comedy. Die erste Staffel der von Kritikern gefeierten Erfolgsserie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen wird im Januar dienstags ausgestrahlt, wobei die ersten drei Episoden am Dienstag, dem 2. Januar, im Anschluss an eine neue Halbfinalfolge von(20.00-21.00 Uhr) gezeigt werden, die 2024 auf ihren neuen Sendeplatz zurückkehren wird.«Only Murders in the Building» wurde kürzlich für eine vierte Staffel verlängert und ist die meistgesehene Original-Comedyserie aller Zeiten auf Hulu. Die erste Staffel der Serie wurde von den Co-Schöpfern und Autoren Steve Martin und John Hoffman («Grace & Frankie», «Looking») geschrieben. Martin und Hoffman sind gemeinsam mit Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbit, «This Is Us»-Erfinder Dan Fogelman und Jess Rosenthal ausführende Produzenten.Als sich in ihrem exklusiven Apartment an der Upper West Side ein grausamer Todesfall ereignet, vermutet das Trio einen Mord und nutzt seine genauen Kenntnisse über echte Verbrechen, um die Wahrheit herauszufinden. Während sie ihren eigenen Podcast aufnehmen, um den Fall zu dokumentieren, stoßen die drei auf komplexe Geheimnisse des Gebäudes, die Jahre zurückreichen. Vielleicht noch brisanter sind die Lügen, die sie sich gegenseitig erzählen. Bald wird dem gefährdeten Trio klar, dass ein Mörder unter ihnen leben könnte, während sie versuchen, die sich verdichtenden Hinweise zu entschlüsseln, bevor es zu spät ist. Die Serie wird von 20th Television produziert, einem Teil der Disney Television Studios.