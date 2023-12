Apple setzt «Swagger» ab

US-Fernsehen

Die Sportserie um Kevin Durant wird nicht fortgesetzt.

Nach zwei Staffeln hat sich der Streamingdienst AppleTV+ von der Seriegetrennt. Serienschöpfer Reggie Rock Bythewood teilte dies seinen Fans via Instagram mit. "Was für ein unglaubliches Abenteuer", schrieb er. "In unseren zwei Staffeln haben wir Karrieren gestartet, das Genre auf den Kopf gestellt, Menschlichkeit durch unsere Charaktere hervorgebracht, Geschichten erzählt, die uns am Herzen liegen, die Art, wie man Basketball spielt, revolutioniert und Spaß gehabt."«Swagger» ist inspiriert vom Leben des NBA-Stars Kevin Durant, der als ausführender Produzent an der Serie beteiligt ist. Die Serie erforscht die Welt des Jugendbasketballs und die Spieler, ihre Familien und Trainer, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption bewegen", heißt es in der offiziellen Serienbeschreibung. Die Serie zeigt, wie es ist, in Amerika aufzuwachsen", und zwar abseits des Spielfelds.Die Serie ist mit O'Shea Jackson Jr, Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, Christina Jackson, Quvenzhané Wallis, Caleel Harris, Tristan Mack Wilds, Orlando Jones, Tessa Ferrer und Jason Rivera besetzt. Produziert wurde die Serie von Boardroom, Imagine Television Studios, CBS Studios und Undisputed Cinema.