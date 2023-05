ProSieben beschenkt Heidi Klum mit Marathon-Programmierung

TV-News

Am 1. Juni feiert das berühmte Model ihren 50. Geburtstag und ProSieben wiederholt im Tagesprogramm drei alte Umstyling-Folgen.

Heidi Klum ist eine streitbare Persönlichkeit. Die einen bewundern sie für ihren Geschäftssinn und Karriere, die anderen verteufeln sie wegen ihrer angeblich kruden Machenschaften. Eines kann man aber nicht: ihr den Erfolg absprechen. Obwohl die Zuschauerzahlen voninzwischen deutlich sinken, zählt Klum noch immer zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten des Senders. Am 1. Juni wird das internationale Supermodel 50 Jahre alt, weshalb ProSieben ihr eine Sonderprogrammierung widmet.Ab 13:10 Uhr – ProSieben bezeichnet dies in seiner Mitteilung als Vormittag – zeigt der Unterföhringer Privatsender die drei besten Umstyling-Folgen aus 18 Staffeln «Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum». Die Umstyling-Folgen sind aus Quotensicht stets die erfolgreichsten Ausgaben einer jeden Staffel, lassen Heidi Klum aber meist auch in einem schlechten Licht dastehen, da sie augenscheinlich Spaß daran hat die Kandidatinnen mit einer – meist ungewollten – Veränderung zu konfrontieren.Ab 19:10 Uhr läuft dann die Sondersendung. Darin gibt es einen Rückblick auf deine vergangenen 50 Jahre, inklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial aus einem halben Jahrhundert. Um 20:15 Uhr bleibt es wie gewohnt bei der Ausstrahlung einer neuen Folge von «GNTM», es wird die 16. Episode der Staffel sein. Außerdem hat ProSieben den gesamten Tag über kurze Einspieler angekündigt, in denen viele Menschen Klum zum Geburtstag gratulieren werden.