«Von Hecke zu Hecke»: RTLZWEI testet neues 17-Uhr-Programm

Ging es im Nachmittagsprogramm von RTLZWEI vor einigen Wochen noch drunter und drüber, ist inzwischen etwas Ruhe eingekehrt. Dennoch bewegen sich die Marktanteile vonmeist auf einem überschaubaren Niveau. Zuvor waren die Werte vonundin der 17-Uhr-Stunde noch desaströser. Nun hat der Gründwalder Sender einen neuen Versuch ein geeignetes Programm für diesen Sendeplatz angekündigt. Ab dem 22. Mai testet man, eine Doku-Soap über die Kleingartenanlage Bornholm mitten in Berlin.Die UFA Show & Factual hat zunächst 15 Folgen produziert, die von montags bis freitags ab 17:05 Uhr ausgestrahlt werden. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Zu sehen gibt es Kleingärtner, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wie RTLZWEI verspricht. Die Kleingartenanlage Bornholm liegt mitten in der Hauptstadt und direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen, wo die Zuschauer Bekanntschaft mit Alteingesessenen und Gartenneulingen machen. Für die neue Doku-Soap haben Kamerateams die Kleingärtner 24 Wochen lang im Frühjahr, Sommer und Herbst 2022 begleitet.„«Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten» ist eine Eigenentwicklung, über die wir uns ganz besonderes freuen. Nicht nur, weil es den Zuschauer:innen eine gute Zeit, sehr viele lustige Momente und ganz viel Sonne durch die Bildschirme zaubert, sondern auch weil diese 15 Folgen bei allen Beteiligten mit sehr viel Spaß, Leidenschaft und Freude entstanden sind! «Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten» ist das Feelgood-Format, das wir alle gerade brauchen!“, so die beiden UFA-Show&Factual-Producerinnen Barbara Wagner und Sandra Pomorin.