Weiter kaum Interesse an «Deutschlands größten Geheimnissen»

Quotennews

Da war die Euphorie 2021 groß. Kabel Eins präsentierte «Deutschlands größte Geheimnisse» am 21. März vor 1,59 Millionen Zuschauern in der Primetime. Davon ist man mittlerweile weit entfernt.

Ein kleiner Rückblick wird erlaubt sein,startete im März 2021 bei Kabel Eins vielversprechend. 1,59, 1,19, 1,45 und 1,18 Millionen Zuschauer verfolgten die ersten vier Episoden. Die erste Staffel war für Kabel Eins quasi ein Knaller, Top-Quoten in der Sonntags-Primetime. Selbst die Wiederholungen der ersten vier Folgen im Oktober und November 2021 liefen mit 0,64, 0,79, 0,87 und 0,97 Millionen Zuschauern im Gesamten noch recht ordentlich bis gut. 2022 lief die zweite Staffel ebenfalls gut ab, hin und wieder wurde hier noch die 1-Million-Marke gebrochen, die Zielgruppe zeigte sich mit bis zu 0,51 Millionen Umworbenen - doch jetzt läuft die dritte Staffel.Und diese könnte für Kabel Eins zum Problem werden. Mit 0,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,9 Prozent startete die neue Runde nicht gerade vielversprechend, die Zielgruppe war jedoch mit 0,2 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 4,4 Prozent am Markt noch dünner besetzt. Nun gut, aus dem kurzen Rückblick wird deutlich, dass die Show in der Lage ist, einen schwachen Start über einige Ausstrahlungen zu verbessern. Doch mit Folge zwei der neuen Staffel lief es gestern Abend kein Stück besser.Insgesamt verfolgten Abend 0,66 Millionen Zuschauer, der Marktanteil schaffte es so auf 2,4 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist mit 0,22 Millionen Werberelevanten zu keinen großen Sprüngen bereit, hier kamen 3,5 Prozent am entsprechenden Markt zusammen. Anstatt sich zu verbessern, lässt «Deutschlands größte Geheimnisse» in Folge zwei also nach - wo soll das noch hingehen?