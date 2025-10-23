Nikki Glaser: Neue Universal-Komödie

Kino-News

Die US-Komikerin übernimmt Hauptrolle, Drehbuch und Produktion einer modernen, frechen Romantic Comedy.

Nikki Glaser wagt den Sprung auf die große Leinwand  mit prominenter Unterstützung: Wie Variety berichtet, wird die Komikerin, Autorin und Moderatorin die Hauptrolle in einer neuen, noch titellosen romantischen Komödie übernehmen, die sie gemeinsam mit Sean OConnor («Golden Globe Awards 2025») schreibt. Produziert wird der Film von Judd Apatow für Universal Pictures, der das Projekt auch gemeinsam mit Josh Church über seine Firma Apatow Productions entwickelt.Der Film wird als moderne, edgy Romantic Comedy beschrieben, deren Handlung bislang geheim bleibt. Apatow, der mit Filmen wie «Jungfrau (40), männlich, sucht » («The 40-Year-Old Virgin»), «Beim ersten Mal» («Knocked Up»), «Dating Queen» («Trainwreck») und «The King of Staten Island» zahlreiche Karrieren  darunter jene von Amy Schumer, Kumail Nanjiani und Pete Davidson  beflügelte, gilt als Garant für intelligente, humorvolle und emotional ehrliche Komödien.Glaser, bekannt für ihren unerschrockenen, tabubrechenden Humor, feierte zuletzt große Erfolge mit dem Netflix-Roast von Tom Brady und schrieb als erste Frau, die die Golden Globes solo moderierte, Geschichte. Sie wird auch die 83. Verleihung im Januar 2026 moderieren. Neben ihren Stand-up-Specials («Good Clean Filth», «Someday Youll Die») war sie bereits in Apatows «Dating Queen» und in der Sketchserie «Inside Amy Schumer» zu sehen. Parallel arbeitet Glaser an einer weiteren Kinokomödie mit dem Titel «Mash» für Paramount Pictures, in der sie ebenfalls als Autorin, Produzentin und Hauptdarstellerin fungiert.