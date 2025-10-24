«Stranger Things»-Finale kommt ins Kino

Netflix feiert das große Finale seiner Erfolgsserie «Stranger Things» mit einem besonderen Event: Die letzte Episode der fünften Staffel wird am 31. Dezember 2025 nicht nur auf Netflix, sondern auch in über 350 Kinos in den USA und Kanada gezeigt parallel zum weltweiten Streamingstart. Die Vorführungen beginnen um 17:00 Uhr (Pacific Time) und laufen bis 1. Januar 2026, damit Fans den Jahreswechsel gemeinsam mit der Hawkins-Crew feiern können. Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer zeigten sich begeistert: Wir wollten schon immer, dass Fans das Finale im Kino erleben können mit großem Bild, wuchtigem Sound und der Energie eines Publikums, das diese Reise gemeinsam beendet.
«Stranger Things 5» wird in drei Teilen veröffentlicht: Volume 1 (Folgen 501504) startet am 26. November, Volume 2 (505507) folgt am 25. Dezember, bevor das Finale (Episode 508) am 31. Dezember erscheint. In Deutschland kommt das Finale bereits am Neujahrsmorgen.
Die Handlung spielt im Herbst 1987, als Hawkins nach den Rissen zwischen den Welten in Chaos versinkt. Während Eleven erneut untertauchen muss, formieren sich ihre Freunde ein letztes Mal, um Vecna endgültig zu besiegen. Die finale Staffel entstand erneut unter der Leitung der Duffer-Brüder und wird von Upside Down Pictures und 21 Laps Entertainment produziert. Zum Hauptcast gehören Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp und Jamie Campbell Bower.
