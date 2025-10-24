US-Fernsehen

Prime Video zeigt neue Thrillerserie «Malice»

von

Alle sechs Episoden mit David Duchovny und Jack Whitehall starten am 14. November auf Prime Video.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Serie «Malice» veröffentlicht  einem raffiniert-psychologischen Rachethriller mit David Duchovny («Akte X»), Carice van Houten («Game of Thrones») und Jack Whitehall («Jungle Cruise») in den Hauptrollen. Die sechsteilige Serie stammt von James Wood («Rev») und startet am 14. November 2025 auf Prime Video.

Im Mittelpunkt steht der charismatische Tutor Adam (Whitehall), der sich während eines Griechenland-Urlaubs in das Leben der wohlhabenden Familie Tanner einschleicht. Als die Nanny der Familie plötzlich schwer erkrankt, nutzt Adam die Gelegenheit, um auch in London in das Haus der Tanners einzuziehen  und offenbart dort seine wahre, finstere Natur. Schon bald beginnt er, Familienvater Jamie (Duchovny) und dessen Frau Nat (van Houten) gegeneinander auszuspielen, bis das Vertrauen innerhalb der Familie völlig zerbricht. Während Jamie langsam begreift, dass Adam für eine Reihe von Katastrophen verantwortlich sein könnte, stellt sich die Frage: Ist es bereits zu spät, um seine Familie zu retten?

Regie führten Mike Barker («The Handmaids Tale», «Fargo») und Leonora Lonsdale («Dangerous Liaisons»). Produziert wurde «Malice» von Expectation und Tailspin Films. Als ausführende Produzenten fungieren Tim Hincks, Imogen Cooper und James Wood. Laut Whitehall sei «Malice» eine aufregende Gratwanderung zwischen Charme und Wahnsinn  eine Geschichte, die das Publikum ständig im Unklaren lässt, wer Opfer und wer Täter ist.



Kurz-URL: qmde.de/165719
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNetflix adaptiert Kult-Comic «Black Hole» als Serienächster ArtikelHBO zeigt «One to One: John & Yoko» ab 14. November
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Netflix bestellt «Hollywood Arts» US-Fernsehen BET+ veröffentlicht Trailer zum Horrorfilm «A Demons Revenge» US-Fernsehen «Dark Winds» kehrt mit vierter Staffel zu AMC und AMC+ zurück US-Fernsehen «Love & Hip Hop: Miami» zieht zu BET um US-Fernsehen Disney+ bringt dritte Staffel von «The Secret Lives of Mormon Wives» US-Fernsehen «The Rainmaker» bekommt zweite Staffel bei USA Network US-Fernsehen Roku bringt festliche Romantik mit «Merry Little Mystery»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung