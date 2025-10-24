Prime Video zeigt neue Thrillerserie «Malice»

US-Fernsehen

Alle sechs Episoden mit David Duchovny und Jack Whitehall starten am 14. November auf Prime Video.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Serieveröffentlicht  einem raffiniert-psychologischen Rachethriller mit David Duchovny («Akte X»), Carice van Houten («Game of Thrones») und Jack Whitehall («Jungle Cruise») in den Hauptrollen. Die sechsteilige Serie stammt von James Wood («Rev») und startet am 14. November 2025 auf Prime Video.Im Mittelpunkt steht der charismatische Tutor Adam (Whitehall), der sich während eines Griechenland-Urlaubs in das Leben der wohlhabenden Familie Tanner einschleicht. Als die Nanny der Familie plötzlich schwer erkrankt, nutzt Adam die Gelegenheit, um auch in London in das Haus der Tanners einzuziehen  und offenbart dort seine wahre, finstere Natur. Schon bald beginnt er, Familienvater Jamie (Duchovny) und dessen Frau Nat (van Houten) gegeneinander auszuspielen, bis das Vertrauen innerhalb der Familie völlig zerbricht. Während Jamie langsam begreift, dass Adam für eine Reihe von Katastrophen verantwortlich sein könnte, stellt sich die Frage: Ist es bereits zu spät, um seine Familie zu retten?Regie führten Mike Barker («The Handmaids Tale», «Fargo») und Leonora Lonsdale («Dangerous Liaisons»). Produziert wurde «Malice» von Expectation und Tailspin Films. Als ausführende Produzenten fungieren Tim Hincks, Imogen Cooper und James Wood. Laut Whitehall sei «Malice» eine aufregende Gratwanderung zwischen Charme und Wahnsinn  eine Geschichte, die das Publikum ständig im Unklaren lässt, wer Opfer und wer Täter ist.