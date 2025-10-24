HBO zeigt «One to One: John & Yoko» ab 14. November

HBO präsentiert am Freitag, den 14. November 2025, die neue Musikdokumentation «One to One: John & Yoko», die einen seltenen und tief persönlichen Einblick in das erste Jahr von John Lennon und Yoko Ono in New York City bietet. Der Film von Oscar-Gewinner Kevin Macdonald («One Day in September», «Whitney») läuft um 20 Uhr auf HBO und ist anschließend auf HBO Max abrufbar.
Die Dokumentation beleuchtet die Jahre 1971 bis 1972, als Lennon und Ono nach ihrer Ankunft in den USA eine Zeit künstlerischer Explosion, gesellschaftlicher Proteste und persönlicher Transformation erlebten. Inmitten des Vietnamkriegs und der turbulenten Nixon-Ära engagierten sie sich zunehmend politisch und veranstalteten schließlich das legendäre One to One-Benefizkonzert im Madison Square Garden John Lennons einziges vollständiges Livekonzert nach seiner Zeit bei den Beatles. Das Konzert entstand, nachdem Lennon durch eine TV-Reportage von Geraldo Rivera über Missstände an einer New Yorker Schule erschüttert war.
Macdonald verwebt aufwendig restauriertes Konzertmaterial mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen und inszeniert eine visuell dichte Collage aus amerikanischen Fernsehausschnitten, Nachrichtenbildern und intimen Momenten des Künstlerpaars. Die Musik wurde von Sean Ono Lennon neu abgemischt und produziert, wodurch die Dokumentation eine unmittelbare, fast gegenwärtige Energie entfaltet.
Produziert wurde der Film von Plan B / KM Films und Mercury Studios in Zusammenarbeit mit Magnolia Pictures und HBO Documentary Films. Neben Kevin Macdonald und Produzent Peter Worsley zählen Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner und Sean Ono Lennon zu den Executive Producern. «One to One: John & Yoko» feierte bereits erfolgreiche Festivalpremieren in Venedig, Telluride und Sundance.
