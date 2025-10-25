The HISTORY Channel zeigt «The Warfighters: Battle Stories»

US-Fernsehen

Das zweistündige Event beleuchtet am 10. November die Einsätze amerikanischer Spezialeinheiten.

Anlässlich des Veterans Day widmet sich der amerinaische The HISTORY Channel mit dem Doku-Specialden persönlichen Erfahrungen von Amerikas Elitesoldaten. Die zweistündige Sendung, präsentiert von USAA, feiert am Montag, den 10. November 2025, um 20 Premiere. Das Format ist eine Neuauflage der 2017 gestarteten Miniserie und erzählt packende Geschichten aus dem Krieg gegen den Terror  ausschließlich aus der Perspektive der Männer, die sie erlebt haben. Dabei kombiniert die Produktion authentische Interviews mit Archivmaterial und aufwendig inszenierten Nachstellungen.Moderiert wird das Special von Colonel Michail Gus Huerter, einem Veteranen mit 28 Jahren Dienstzeit und acht Kampfeinsätzen. Huerter führt das Publikum durch Berichte über Kameradschaft, Opferbereitschaft und seelische Belastung. Unsere Veteranen sind widerstandsfähig und zielorientiert  das wollen wir mit dieser Sendung würdigen, so Huerter. Unterstützt wird die Produktion von USAA, das seit über 100 Jahren im Dienst der US-Streitkräfte steht.Produziert wurde das Special von Texas Crew Productions und Omaha Productions unter der Beteiligung von Peyton Manning. Neben filmischer Aufarbeitung und emotionalen Zeugenaussagen steht das Format für ein zentrales Anliegen: den Mut und die Menschlichkeit jener hervorzuheben, die im Einsatz ihr Leben riskiert haben.