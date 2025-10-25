Nachschub: Neue Folgen von «On the Rise: JuJu Watkins» kommen

NBC und Peacock zeigen ab Samstag, dem 15. November 2025, die zweite Staffel der Doku-Serie «On the Rise: JuJu Watkins». Die ersten beiden Episoden laufen um 15:00 Uhr bei NBC, alle vier Folgen erscheinen anschließend exklusiv auf Peacock. Produziert wird die Serie von Fulwell Entertainments Uninterrupted, 4.4.Forty Media und State Farm. Im Mittelpunkt steht erneut JuJu Watkins, die Starspielerin der USC Trojans, die in ihrer zweiten College-Saison mit einer Verletzung und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens konfrontiert ist.
Watkins beschreibt die neue Staffel als besonders persönlich, da sie nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch Momente der Unsicherheit und des Neuanfangs zeigt. Neben ihr treten unter anderem Draymond Green, Aja Wilson und Ari Chambers auf, die Einblicke in JuJus Weg zur Genesung und in ihre Entwicklung als Sportlerin und Persönlichkeit geben. Diese Staffel dokumentiert den Mut und die Entschlossenheit, die nötig sind, um ein Talent dieser Generation zu sein, sagt Matt Rissmiller von Fulwell Entertainment.
«On the Rise: JuJu Watkins» wird unter anderem von LeBron James, Maverick Carter und Rich Paul produziert. Die Serie steht für den Geist von Uninterrupted Sportlerinnen und Sportlern eine authentische Plattform zu geben, um ihre Geschichten selbst zu erzählen. Unterstützt von State Farm, betont das Format Gemeinschaft, Stärke und den Willen, trotz Rückschlägen weiterzuwachsen Werte, die JuJu Watkins sowohl auf als auch abseits des Spielfelds verkörpert.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel