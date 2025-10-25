US-Fernsehen

Nachschub: Neue Folgen von «On the Rise: JuJu Watkins» kommen

von

Die Doku begleitet die College-Basketballerin in einer emotionalen Phase zwischen Verletzung, Rückkehr und persönlichem Wachstum.

NBC und Peacock zeigen ab Samstag, dem 15. November 2025, die zweite Staffel der Doku-Serie «On the Rise: JuJu Watkins». Die ersten beiden Episoden laufen um 15:00 Uhr bei NBC, alle vier Folgen erscheinen anschließend exklusiv auf Peacock. Produziert wird die Serie von Fulwell Entertainments Uninterrupted, 4.4.Forty Media und State Farm. Im Mittelpunkt steht erneut JuJu Watkins, die Starspielerin der USC Trojans, die in ihrer zweiten College-Saison mit einer Verletzung und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens konfrontiert ist.

Watkins beschreibt die neue Staffel als besonders persönlich, da sie nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch Momente der Unsicherheit und des Neuanfangs zeigt. Neben ihr treten unter anderem Draymond Green, Aja Wilson und Ari Chambers auf, die Einblicke in JuJus Weg zur Genesung und in ihre Entwicklung als Sportlerin und Persönlichkeit geben. Diese Staffel dokumentiert den Mut und die Entschlossenheit, die nötig sind, um ein Talent dieser Generation zu sein, sagt Matt Rissmiller von Fulwell Entertainment.

«On the Rise: JuJu Watkins» wird unter anderem von LeBron James, Maverick Carter und Rich Paul produziert. Die Serie steht für den Geist von Uninterrupted  Sportlerinnen und Sportlern eine authentische Plattform zu geben, um ihre Geschichten selbst zu erzählen. Unterstützt von State Farm, betont das Format Gemeinschaft, Stärke und den Willen, trotz Rückschlägen weiterzuwachsen  Werte, die JuJu Watkins sowohl auf als auch abseits des Spielfelds verkörpert.



Kurz-URL: qmde.de/165739
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelDas Erste zeigt «Meinen Hass bekommt ihr nicht»nächster ArtikelNeue Folge «Marie Brand»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Apple TV+ kündigt «The First Snow of Fraggle Rock» an US-Fernsehen Netflix kündigt zweite Staffel von «Is It Cake? Holiday» an US-Fernsehen The HISTORY Channel zeigt «The Warfighters: Battle Stories» US-Fernsehen «Surviving Mormonism with Heather Gay» startet am 11. November US-Fernsehen A24-Thriller «Eddington» startet am 14. November bei HBO Max US-Fernsehen Netflix bestellt «Hollywood Arts» US-Fernsehen BET+ veröffentlicht Trailer zum Horrorfilm «A Demons Revenge»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung