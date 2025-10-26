Netflix veröffentlicht Trailer zur Mystery-Miniserie «The Crystal Cuckoo»

US-Fernsehen

Basierend auf dem Bestseller von Javier Castillo startet die sechsteilige Serie am 14. November weltweit auf Netflix.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur neuen spanischen Miniserievorgestellt. Das düstere Mystery-Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor Javier Castillo, dessen Bücher weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauft wurden. Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Ärztin Clara Merlo, gespielt von Catalina Sopelana («The Gardener»), die nach einem Herzstillstand eine Transplantation erhält  und danach von beunruhigenden Visionen und Erinnerungen heimgesucht wird, die sie zu ihrem Spender führen.Ihre Nachforschungen bringen sie in ein abgelegenes Bergdorf, das seit Jahrzehnten von tragischen Ereignissen heimgesucht wird. Dort stößt sie auf Geheimnisse, die eng mit ihrem neuen Herzen verbunden sind, und auf Bewohner, die offenbar alles daransetzen, die Wahrheit zu verbergen. Neben Sopelana sind in weiteren Rollen Alex García («Holy Family»), Itziar Ituño («Money Heist»), Iván Massagué («The Platform»), Alfons Nieto («Burning Body») und Tomás del Estal («Gangs of Galicia») zu sehen.Produziert wurde «The Crystal Cuckoo» von Atípica Producciones, unter der Regie von Laura Alvea («Animas») und Juan Miguel del Castillo («The Gypsy Bride»). Die Drehbuchadaption stammt von Jesús Mesas und Javier Andrés Roig, die bereits mit «The Snow Girl» einen Netflix-Hit lieferten.