Channel 4 erweitert Nachrichtenangebot mit neuen Podcasts

Stacey Dooley, Ben Zand und junge Comedystars bringen frische, faktengeprüfte News auf YouTube und Spotify.

Channel 4 hat zwei neue digitale Formate angekündigt, die speziell für ein jüngeres Publikum entwickelt wurden:mit den Journalisten Stacey Dooley und Ben Zand sowiemit den Comedians von A Comedy Thing by Channel 4. Beide Podcasts setzen auf Glaubwürdigkeit, Transparenz und Humor, um die größten Themen der Woche zu beleuchten  journalistisch fundiert, aber mit einem Ton, der die Generation Z abholt. Die Formate erscheinen wöchentlich auf YouTube und Spotify.In «Untangled» diskutieren Dooley («Rape on Trial») und Zand («The Secret World of Incels: Untold») aktuelle Schlagzeilen und ordnen sie mit Einfühlungsvermögen und journalistischer Präzision ein. Ziel ist es, Orientierung in einer von Informationsüberflutung und Falschmeldungen geprägten Medienlandschaft zu bieten. «A News Thing» dagegen setzt auf satirische Unterhaltung: Moderator Michael Odewale und Comedykollegen wie Finlay Christie und Dan Tiernan sezieren die großen Themen der Woche mit Witz und analytischem Scharfsinn.Laut Louisa Compton, Head of News and Current Affairs bei Channel 4, reagiert der Sender damit auf eine wachsende Skepsis junger Menschen gegenüber traditionellen Nachrichtenquellen. Sie sind hungrig nach informierter, überprüfter Berichterstattung, die verständlich bleibt, so Compton. Beide Formate wurden von Charlie Hyland und Sacha Khari kommissioniert und entstehen in Zusammenarbeit mit Strong Watch Studios («A News Thing») und Zandland («Untangled»).