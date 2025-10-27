Neue Staffel von «The Last Woodsmen»

US-Fernsehen

Härtere Bedingungen, gefährlichere Einsätze und der Kampf ums Überleben im Pazifischen Nordwesten.

Discovery Channel bringt mitab Freitag, dem 14. November eine neue Staffel der rauen Abenteuerserie zurück. Im Mittelpunkt steht erneut Holzfäller-Veteran Jared Douglas, der in den ungezähmten Wäldern des Pazifischen Nordwestens alles aufs Spiel setzt, um das wertvollste Holz der Welt zu schlagen. Mit traditionellen Werkzeugen, unerschütterlichem Mut und purer Willenskraft trotzen er und sein Team den Gefahren eines der riskantesten Berufe überhaupt  wo ein einziger Fehltritt tödlich enden kann.Die neue Staffel verspricht größere Risiken und höhere Belohnungen: Jared geht ein gewagtes Geschäft mit einem skrupellosen Unternehmer ein, das seine Firma entweder in neue Höhen führen oder komplett ruinieren könnte. Doch schwieriges Terrain, technische Ausfälle und gnadenlose Konkurrenz machen jeden Tag zu einem Überlebenskampf.Im explosiven Staffelauftakt versucht Jared, sich endgültig von seinem alten Geschäftspartner zu lösen und einen legendären, unberührten Holzclaim zu erwerben. Dafür muss er innerhalb von zehn Tagen 200.000 Dollar aufbringen  während ein außer Kontrolle geratenes Feuer nicht nur die schwere Ausrüstung, sondern auch das Leben der Crew bedroht.