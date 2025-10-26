«Crossroad Springs» erhält zweite Staffel und ein eigenes Weihnachtsspecial

US-Fernsehen

Die Erfolgsserie von Great American Media kehrt 2026 zurück  zusätzlich erscheint im Dezember das Musik-Event «Crossroad Springs Christmas».

Great American Media hat die beliebte Familiendrama-Serieoffiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die neuen Folgen sollen 2026 auf Great American Pure Flix, Great American Family und GFAM+ starten. Die Serie mit Jonathan Stoddard, Emily Alatalo, Brittney Underwood, Shaun Johnston, Kate Drummond, Jesse Hutch, Jillian Cardarelli, Erin Agostino und Jon McLaren zählt zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Netzwerks. Mit ihren Geschichten über Zusammenhalt, Glauben und familiäre Werte hat sie ein großes Publikum erreicht und wurde zu einem Herzstück der Marke.«Crossroad Springs» steht exemplarisch für unsere Mission, Geschichten zu erzählen, die den Wert von Familie, Glauben und gegenseitigem Respekt feiern, erklärte Bill Abbott, CEO von Great American Media. Produziert wird die Serie erneut von Brain Power Studios und Nicely Entertainment, die auch für andere GAF-Formate wie «A Christmas Blessing» verantwortlich waren. Die zweite Staffel soll die Geschichte der Hamilton-Familie fortsetzen, die sich nach Jahren der Trennung wieder zusammentut, um ihre Familienfarm in der amerikanischen Provinz aufzubauen  geprägt von Hoffnung, Vergebung und neuen Herausforderungen.Zur Feier des Erfolgs kündigte der Sender außerdem das Musik-Special «Crossroad Springs Christmas» an, das im Dezember 2025 im Rahmen des 5. Jubiläums von Great American Christmas ausgestrahlt wird. Jonathan Stoddard und Jillian Cardarelli, die bereits den Titelsong der Serie geschrieben haben, führen durch das einstündige Event mit neuen Liedern, klassischen Weihnachtsmelodien und emotionalen Geschichten hinter den Kulissen. Dieses Special ist unser Weg, mit den Fans gemeinsam die Freude und den Glauben der Weihnachtszeit zu feiern, so Stoddard.